Schlossfestspiele Ludwigsburg auf Mainau

Ludwigsburg / bz

Das Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele spielt am Sonntag, 17. Juni, im Rahmen der Jubiläums-Gala „20 Jahre Europäisches KulturForum Mainau“ im Schlossgarten der Insel Mainau.

Unter dem Titel „Stars von Weltruhm gratulieren mit Highlights aus Oper und Operette“ konzertieren unter dem regensicheren Sonnendach gleich zwei Opernsänger von Weltrang: Piotr Beczała (Tenor) und Michael Volle (Bariton). Gemeinsam mit der Sopranistin Gabriela Scherer und dem Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele unter der Leitung von Wolfgang Heinz werden sie das Publikum mit Höhepunkten aus Oper und Operette unterhalten, teilen die Schlossfestspiele mit.

Metropolitan Opera New York, Mailänder Scala, Staatsoper Wien, Staatsoper Berlin und Salzburger Festspiele sind nur einige Stationen der umjubelten Auftritte des Tenors Piotr Beczała. Auch den Bariton Michael Volle führen Gastspiele zu den bedeutenden Festspielen wie Salzburg und Bayreuth. Gabriela Scherer trat an der Semperoper in Dresden auf, in der Elbphilharmonie sowie am Festspielhaus Baden-Baden. Karten gibt es per Mail an info@mainau.de.