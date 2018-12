Asperg Lebenslange Haft für den Ex-Mann

Asperg / Bernd Winckler

Der Mord an der 22-jährigen zweifachen Mutter Katharina K., die vom Täter in Asperg „wie Abfall“, so das Gericht, entsorgt wurde, ist juristisch gesühnt. Gestern verurteilte die Schwurgerichtskammer des Stuttgarter Landgerichts den 25-jährigen Lebensgefährten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Gleichzeitig stellten die Richter die „besonders schwere Schuld“ fest, was bedeutet, dass der Mann bis zu 25 Jahre hinter Gitter bleibt. Im großen Schwurgerichtssaal war es so still, dass man nahezu eine Stecknadel hätte fallen hören, als das Gericht zur Urteilsverkündung eintrat.

Der Angeklagte blieb regungslos stehen, als das Urteil verkündet wurde. Das Gericht entschied, dass es keinen Zweifel gibt, dass er der Mörder der 22-jährigen Ex-Lebensgefährtin Katharina K. ist. „Wir sind überzeugt, dass Sie sie ermordet haben.“ Die Tat bezeichnete das Gericht wegen der Art der Tatausführung und Leichenentsorgung als ein „Manifest der Verschlagenheit und Niedertracht.“ Dazu habe der Angeklagte bereits in seiner zweistündigen Erklärung Hinweise gegeben, in dem er sagte, er habe die Frau so „erzogen“. Gemeint war damit die absolute Dominanz und Kontrolle des Täters während der Beziehungszeit über das Opfer.

Das Motiv war laut des Urteils für die Stuttgarter Richter klar erkenntlich: Im Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen elf Monate alten Sohn hatte der 25-Jährige Gerichtsunterlagen mit der Unterschrift von Katharina K. gefälscht, damit er alleiniger Sorgeberechtigter bleibt.

Zufällig kam dies heraus, einen Tag vor dem Verschwinden des Opfers und einen Tag, bevor das Stuttgarter OLG darüber entscheiden sollte. Da musste die Frau verschwinden. Laut der akribischen Planung habe der Mann dann den Brandort auf einem einsamen Weg bei Eglosheim ausgekundschaftet, ebenso das Gartengrundstück in Asperg, auf dem er später die verbrannte Leiche zu entsorgen gedachte. Damit habe er ein wohl kalkuliertes Ablenkungsmanöver produziert. Die Kammer geht davon aus, dass der Angeklagte den Mord am späten Abend des 8. November vergangenen Jahres in der damals noch gemeinsamen Wohnung in Backnang-Strümpfelbach beging, die Frau nach einem Streit würgte, bis sie tot war.

Das Opfer habe hier, so der Richter, den minutenlangen Todeskampf erlebt, während ihre beiden Kinder im Zimmer daneben schliefen. Weil sie nicht bereit war, die Trennung zurückzunehmen, kostete ihr dies das Leben. Das ist laut des Urteils der „Mord aus niedrigem Beweggrund“. Durch den Transport der Leiche in einer großen Abfalltonne von Strümpfelbach nach Ludwigsburg, die fast vollständige Verbrennung auf dem Eglosheimer Grundstück mittels Dieselkraftstoff als Brandbeschleuniger und das Verscharren des Leichenrestes im Kompost in Asperg, habe der 25-Jährige kaltblütig die Spuren seiner Tat zu verwischen versucht. Er sei eine „skrupellose und hartgesottene Person“, stuft ihn der Gerichtsvorsitzende ein, vor allem, weil er im Prozess versucht hatte, andere Täter zu präsentieren.

Nur durch die akribische Aufklärungsarbeit der Polizei Ludwigsburg und der Mordkommission Waiblingen, die sogar jedes Blatt an den verschiedenen Tatorten untersuchten, war man ihm schließlich am 10. November auf die Schliche gekommen. Nachdem der Gartenbesitzer in Asperg fünf Tage später den verbrannten Torso von Katharina K. fand, und auch in Eglosheim die Plastikplane positiv als Leichenverbrennungs-Unterlage festgestellt wurde, gab es kein Leugnen mehr. Da spiele es jetzt auch keine große Rolle mehr, dass die Abfalltonne und der Anhänger, mit dem der 25-Jährige die Leiche transportierte, verschwunden sind, sagte der Richter.

Opfer wie Abfall behandelt

Mit dem Mord habe er die Familie des Opfers und vor allem die beiden Kinder schwer getroffen und traumatisiert. Die Tat sei besonders verwerflich, vor allem, weil der Täter sein Opfer nach der Tat wie Abfall behandelte. Dieses Gesamtbild begründet auch die Feststellung der „besonders schweren Schuld“.

Schlussendlich bedankte sich der Gerichtsvorsitzende noch bei der Familie des Opfers für ihr besonnenes Verhalten im Prozess. Der Verteidiger, der in seinem Plädoyer nur auf Totschlag mit höchstens zehn Jahren Haft plädierte, wird in Revision gehen, sodass der Bundesgerichtshof das Letzte Wort haben wird.