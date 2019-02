KSK Music Open Künstler für den fünften Tag stehen fest

Ludwigsburg / bz

Der fünfte Konzerttag der diesjährigen Kreissparkasse (KSK) Ludwigsburg Music Open steht nun fest: Vier Hauptacts und ein lokaler Opener werden am Sonntag, 28. Juli, den Schlosshof zum Beben bringen, teilt die Eventstifter GmbH mit. Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr eine sogenannte Festival Edition bei den KSK Music Open. Den Posten des Headliners übernehmen die fünf Jungs von „Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi“. Ihr Musikstil ist eine Mischung aus Alternative und Hip-Hop. Der Sänger, Robert Gwisdek, könnte dem ein oder anderem dabei auch von diversen Filmen und Serien bekannt vorkommen. Er ist Sänger und Schauspieler.

Mit den Mighty Oaks kommt internationales Flair hinzu: Der Durchbruch gelang den drei Musikern 2012 mit ihrer im Wohnzimmer aufgenommenen EP „Driftwood Sea“, seither verbreiten sie, laut Eventstifter, mit Ihrem Indie-Folk und autobiografischen Texten Gänsehaut. Das Lumpenpack ist als weiterer namhafter Act am Start. Für das Stuttgarter Duo ist der Auftritt in Ludwigsburg praktisch ein Heimspiel und man darf getrost davon ausgehen, dass sie auch hier mit

ihrem Publikum ausgelassene Pläuschchen halten werden.. „Zu späterem Zeitpunkt wird zudem noch ein angesagter Co-Headliner bekannt gegeben“, so die Pressemitteilung weiter.

Eröffnet wird der Festivaltag von einem Opener aus der Region, der wie im vergangenen Jahr in einem Auswahlverfahren ermittelt wird. Neben der Festival Edition stehen bereits vier weitere Konzerte fest. Hier alle aktuellen Termine im Überblick: Am 25. Juli tritt Michael Patrick Kelly auf, am 27. Juli gibt es die 90er Live, am 28. Juli die Festival Edition, am 30. Juli Gregory Porter und am 31. Juli steht Tom Jones auf der Bühne.

Info Tickets für den 28. Juli sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online bei Eventim, Easy Ticket und Reservix erhältlich. Alle weiteren Informationen gibt es online.

www.ksk-music-open.de