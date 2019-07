Das KSK-Music-Open 2019 lud am Sonntag zur Festivaledition mit diversen Bands der alternativen Musikszene ein. Insgesamt fünf deutsche Bands gaben zwischen 17 und 22.30 Uhr ihr gemischtes Repertoire zum Besten und sorgten dafür, dass Festivalstimmung im Residenzschloss aufkam.

Newcomer eröffnen das Festival

Eröffnen durfte die Landauer Band „Modeste“, die das Publikum mit elektronischem, atmosphärischem Rock unterhielten. Das Trio veröffentlichte 2018 ihr Album „Landale“ und ist somit noch relativ neu in der Musikszene. Es knüpfte das Duo „Lumpenpack“ an, die unverwechselbar aus der Poetry-Slam-Szene stammen. Diese literarische Gewandtheit schlug sich auch in den lyrischen Texten des Sprachgesangs der Band nieder, die mit politischen, witzigen und gesellschaftskritischen Tönen das Publikum zum Lachen und Tanzen animierte.

Mit Texten wie „Ich komme in ein Alter, da bringt man Salat mit oder einen Weißwein oder ein leckeres Dessert. Ich komme in ein Alter in das ich nie kommen wollte“ sprechen sie eine Zielgruppe an, mit der sich vor allem junge Erwachsene identifizieren können. Doch spielen sie mit Liedern wie „Eva P.“ auch auf Politik an und brachten das Publikum zum Schmunzeln.

Berliner Folk-Band

Andere Töne schlug die Folk-Alternativ-Gruppe „Mighty Oaks“ aus Berlin an. Die drei multikulturellen Akustikkünstler Ian Hopper, Craig Saunders und Claudio Donzelli erfüllten den Innenhof mit harmonischer Gitarren- und Mandolinenmusik und starkem Gesang. Mit acht Jahren Bandgeschichte, zwei Alben und internationalen Touren, sind sie in der Szene bekannt. Die Ludwigsburgerin Elena Friesen kam mit ihrer Freundin extra wegen der Berliner Band zum Music-Open: „Das erste Mal habe ich die ‚Mighty Oaks’ als Vorband gesehen und war direkt begeistert. Die Headliner des Tages kannte ich ehrlich gesagt gar nicht, bin aber positiv überrascht und finde die ganze Atmosphäre hier im Innenhof einfach super.“ Nach dem akustischen Trio gab die Band „Von wegen Lisbeth“, ebenfalls aus der deutschen Hauptstadt, neue und ältere Lieder aus ihren Alben zum Besten.

Trotz des durchweg verregneten Sonntags ließen sich die Besucher des Tagesfestivals ihre Laune nicht verderben und tanzten ganz einfach in Regenjacke und Poncho munter weiter. Das Publikum der Festivaledition war bunt gemischt: Sowohl Familien, als auch Jugendliche, junge Erwachsene sowie Senioren fanden sich im Innenhof ein. Hauptact des Abends waren „Käptn Peng und die Tentakel von Delphi“, eine Band, die ebenfalls literarisch anspruchsvolle Texte schreibt und diese mit poppiger Musik und starken Stimmen hinterlegt. Bei einem Lied verkleideten sich die Sänger und spielten die gesungene Szene nach, quasi Theater und Konzert in einem.

Bühnenshow der Superlative

Eine Bühnenshow der Superlative, fand ein Besucher aus Vaihingen: „Ich höre ‚Käptn Peng’ schon seit es die Band gibt und die Show ist einfach gigantisch. Die Lichteffekte und die sympathische Art der Band reißen einen einfach mit.“ Die Band hörte eine Stunde früher auf als geplant, musikalisch war daher um 22.30 Uhr Schluss, allerdings konnten die Zuschauer die fünf Musiker danach noch auf dem Gelände treffen, mit ihnen quatschen und Fotos schießen. Auch die anderen Musiker blieben nach ihren Auftritten noch da, schauten den anderen Bands zu und genossen das Fest im barocken Schlosshof.

„Von Wegen Lisbeth“ machte mittags auch eine Führung durch das Schloss mit: „Es war total interessant und schön, mal durch das Gebäude zu flanieren. Die Geschichten des hier ansässigen Königs fanden wir besonders gut“, so die Band im Gespräch mit der BZ.

Dienstagabend tritt im Rahmen der KSK-Music-Open Gregory Porter auf, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Am Mittwochabend spielt Tom Jones das letzte der diesjährigen KSK-Open-Air-Konzerte.