Ludwigsburg Konzert unter Freunden

Ludwigsburg / Carolin Domke

Es ist schön, dich zu kennen mit dir zu reden oder auch Musik zu hören“ – mit diesen Takten aus dem Lied „Freunde“ eröffnete die Bietigheimer Band Pur das Konzert zu ihrer Generalprobe, bevor sie an diesem Freitag ihre Deutschlandtournee starten. Sehr passend, denn am Mittwochabend verwandelte sich die MHP-Arena zu einer Arena des Wohlfühlen, in der man gerne mit Freunden zusammensitzt oder über Themen wie Liebe und über die Gesellschaft diskutiert. Eben auch Themen, die sich in den Liedern von Pur wiederfinden und auch ihre Fans bewegten, die textsicher in das Auftaktlied einstimmten.

In einer anderen Welt

Weil teils nur noch wenige Tickets für die Konzerte im Süden verfügbar sind, entschloss sich die Band, die Menschen aus ihrer Heimat zur Generalprobe einzuladen, wie Frontmann Hartmut Engler auf der runden Bühne in der Mitte der Halle erläuterte. Und so erwartete das Publikum neben vielen Klassikern auch ein Einblick in das neue Album „Zwischen den Welten“. Begeistert lauschte das Publikum den neuen Liedern wie „Beinah“, „Zwischen den Welten“ und „Zu Ende träumen“, klatschte, jubelte und war den Idolen ganz nah.

Stimmungsvoll änderte sich durchweg das Scheinwerferlicht, zog die Zuschauer während sanften Balladen aber auch schnellen, einprägenden Titeln in eine andere Welt. Über der Band liefen auf Bildschirmen kurze Sequenzen der Bandproben oder von Videodrehs. Hin und wieder wurde auch das Publikum eingebunden. Familiär und gemütlich verlief so das Konzert für zweieinhalb Stunden. Dabei sorgten Konfettiregen bei „Energie“ und Feuerwerksregen bei „Lena“ für gewaltige Überraschungsmomente. Kostümwechsel von Ledermantel bis Indianerschmuck sowie vier Affen, die während „Affen im Kopf“ um Sänger Hartmut Engler sprangen, durften auch bei diesem Konzert nicht fehlen. Es waren Lieder dabei, die Pur seit 25 Jahren spielt, doch die Thematik bleibt auch heute noch die gleiche, wie Engler betrübt feststellte und meint damit, dass mehr Toleranz und weniger Populismus in der Gesellschaft nicht schaden würden. „Wir wollen neue Brücken bauen und wir sind viele, ganz viele“, leitet er „Neue Brücken“ ein. Und auch wenn die Fans zu den neuen Hits noch etwas verhalten wirkten, verfolgten sie doch aufmerksam jeden Takt. Bei den Klassikern konnte sich allerdings keiner mehr zurückhalten, es wurde getanzt, geklatscht, gesungen.

Es folgte Gänsehautstimmung. Lichter reckten sich aus dem Publikum über die Köpfe als Pur „Freund und Bruder“ anstimmte. Ein Lied, an dem auch der vor zweieinhalb Jahren erkrankte Gründungsmitglied Ingo Reidl mitgeschrieben hat. „Wir hoffen, dass er im nächsten Sommer wieder mit uns auf der Bühne steht“, so Engler. Und auch bei „Tango“, dem Lieblingslied seiner Mutter, wurde es emotional, bei dem so manch einer die Tränen zurückhalten musste.

Klassiker zum Abschluss

Das Podest, auf dem Sänger Hartmut Engler stand, stellte eine Weltkarte dar, die allerdings nur von den Rängen weiter oben erkennbar wurde – doch ein Land, das fehlte auf dieser Karte, wie er seinen Fans mitteilte und nahm sie sogleich mit auf eine Reise ins „Abenteuerland“. Ab diesem Moment hob sich die Stimmung in der Arena und die ersten standen auf den Rängen von ihren Plätzen auf. Jetzt, wo sie richtig in Fahrt kamen, folgte ein Klassiker nach dem anderen. „Funkenperlenaugen“, „Lena“, „Drachen sollen fliegen“.

Vehement forderte das Publikum nach einer Zugabe. Und so stimmen Hartmut Engler und Matthias Ulmer ein Duett am Klavier an. Nach und nach versammelten sich die restlichen Bandmitglieder Martin Ansel, Joe Craword, Rudi Buttas, Frank Dapper und Cherry Gehring um den Flügel und stiegen bei „Geweint vor Glück“ ein. Bei „Hab’ mich wieder mal an dir betrunken“ hielt es kaum noch einer auf seinem Platz aus und die Halle verwandelte sich zu einem Familienfest wie in einem Wohnzimmer. Mit „Wenn wir uns wieder sehen“ verabschiedeten sich Pur von der Bühne und es scheint klar zu sein, ein Wiedersehen wird es geben.