Shanty Konzert im Auge des Sturms

Ludwigsburg / Carolin Domke

Stürmisch wie auf rauer See ging es bereits vor dem Auftritt von Santiano noch außerhalb der MHP-Arena in Ludwigsburg zu. Passend, denn die Shanty-Band performte am vergangenen Montag ihre „Im Auge des Sturms“-Tour mit Seefahrer-Hymnen. Grund genug für die knapp 3000 Besucher, es sich im „Schiffsbug“ der bestuhlten Arena bequem zu machen und dem gleichzeitig draußen wütenden Schneeregen zu entkommen.

Doch lange hielt es das Publikum nicht auf den Plätzen. Schon bei den ersten Takten von „Könnt ihr mich hören“ infizierte Santiano die Besucher mit der guten Stimmung, ließ sie schunkeln, klatschen und tanzen. Die Segel wurden gehisst und das Publikum mit auf Seefahrt genommen. Pech hatten nur die, die hinter ihren stehenden Vordermännern nicht aufstanden und so der Blick auf die Band verwehrt wurde. Auch die Fans im Piratenkostüm hatten wenig Glück. Ihnen wurde vorerst der Platz zum Tanzen vor der Mittelbühne vom Security-Team verweigert.

Stimmungsmacher

Zwei Stunden und 15 Minuten unterhielten die Musiker aus dem Norden Deutschlands ihre Fans. Auch gerne mal auf Plattdeutsch, wie Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen seine Einführung ans Publikum richtete. „Verstaht“ (verstanden) hat es allerdings wohl kaum einer, gejubelt wurde trotzdem lauthals. Denn das muss man der noch recht jungen Band, die im Jahr 2011 gegründet wurde, zugutehalten. Ob älteres Publikum oder Metallfans in Wacken, sie wissen, wie man die Meute zum Feiern bringt.

Und so riss die Stimmung über den ganzen Abend nicht ab. Von langsamen Balladen bis zu schneller Pub-Musik, stets mit der Geige von Peter David „Pete“ Sage begleitet, ging es in den Liedern über Seefahrt, Tod, Fernweh, Freiheit und natürlich auch um die Liebe. Als spezieller Gast teilte sich daher die Sängerin Sarah Jane Scott mit Björn Boths rauchiger Stimme die Bühne bei „Im Auge des Sturms“. Während hier noch mit einfacher Windmaschine der Sturm imitiert wurde, folgten bei „Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren“ eine Feuershow, deren Hitze bis in die hintersten Reihen noch zu spüren war und bei „Weh mir“ waberten dicke Nebelschwaden über die Bühne.

Zum Finale wurde es noch einmal richtig weihnachtlich. Sarah Jane Scott lieferte sich ein weiteres Mal ein Duett, diesmal mit Geiger Peter David „Pete“ Sage. Aber nicht nur den Zuschauern, auch Santiano fiel der Abschied schwer. Alte Klassiker wie „Leinen los, volle Fahrt“, „Californio“ oder „Es gibt nur Wasser“ kamen daher noch einmal bei der Zugabe zum Einsatz, während draußen der Sturm tobte und drinnen die Fans. Jetzt durften auch die „Piratenbräute“ ihre Freiheit genießen und neben der Bühne ausgelassen tanzen.