Raumwelten Kommunikation im Raum

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Das Licht ist gedimmt, die Wände kaum dekoriert, das Gegenüber sowie das gemeinsame Gespräch genießt die volle Aufmerksamkeit. Um solche und ähnliche Überlegungen, nämlich wie aus einzelnen Teilen wie Klang, Licht, Material und Geruch das Gesamtkunstwerk räumlicher Kommunikation entstehen kann, geht es bei den diesjährigen „Raumwelten“ in Ludwigsburg mit dem Motto „Von Sinnen! Wie Kommunikation im Raum zu einem ganzheitlichen Erlebnis wird“.

Bereits zum siebten Mal findet der Fachkongress „Raumwelten“ in Ludwigsburg statt. Von Mittwoch, 14., bis Freitag, 16. November, treffen sich Kreative, Unternehmer, Architekten, Szenographen und Medienschaffende, um sich über neue Erkenntnisse in der Kommunikation im Raum zu informieren, ob im virtuellen Raum, in der Hotelarchitektur, am Arbeitsplatz oder im Krankenhaus. „Das Digitale spielt natürlich eine große Rolle. Wir sind kein klassischer Architekturkongress“, sagte Prof. Ulrich Wegenast, Geschäftsführer des Veranstalters, der Film- und Medienfestival gGmbH, bei einer Pressekonferenz im MIK. Es gehe darum, Architektur ganzheitlich zu betrachten.

Fünf Fach-Panels

Im Mittelpunkt der „Raumwelten“ stehen fünf Diskussionsforen, sogenannte Panels, die am 15. und 16. November im Albrecht-Ade-Studio der Ludwigsburger Filmakademie stattfinden und sich mit unterschiedlichen Bereichen der sinnlichen Raumwahrnehmung befassen: „Business“, „Arbeitswelten“, „Architektur“, „Genusswelten“ und „Szenografie“. Jedes Panel hat einen Kurator, der sich um hochrangige Redner bemüht hat. Beim Panel am Donnerstag um 14 Uhr etwa, geht es um die Sinnesansprache in der Arbeitswelt. Arbeitsräume seien meist von technischer Funktionalität geprägt, Gewerbegebiete gar „kulturfrei und ohne die Sinne positiv anzusprechen“, sagte Kurator Veit Haug. Dabei könne der Mensch mit Tageslicht und einem Umfeld, das die Sinne positiv anspricht, die Leistungsfähigkeit steigern.

Zu diesem Thema stellt unter anderem die Filmproduzentin Doris Dörrie Überlegungen an, wie aus dem Arbeitsplatz ein sinnlich wahrnehmbarer Ort werden kann und Dr. Stefan Rief vom Fraunhofer Institut geht der Frage wissenschaftlich auf den Grund. Abgesehen von den Fachvorträgen gibt es ein buntes Rahmenprogramm für die Öffentlichkeit. Vom 9. bis 17. November wird auf dem Akademiehof der pneumatische Pavillon „Lichtwolke“ aufgebaut. Täglich können Bürger dort ab 14 Uhr bei freiem Eintritt Events wie Virtual-Reality-Installationen (Freitag, 9.), drei Bands (Samstag, 10.) und ein Familienprogramm mit Workshops (Sonntag, 11. November) erleben. Ein Höhepunkt ist das „Start-up-Hub“, am Mittwoch, 14. November, in der „Lichtwolke“, wo junge Unternehmer und Initiativen sich mit Unternehmen und Investoren direkt austauschen können. Das Programm gibt’s online.

www.raum-welten.com