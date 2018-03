Kinder erleben das Schloss mit allen Sinnen

bz/ Foto

Ostern im Schloss ist für Kinder was ganz besonderes. An den Ferientagen findet immer um 14.30 Uhr die Familienführung statt und weil Ostern ist, erwartet sie eine kleine Überraschung am Ende. Im Kinderreich im Schloss Ludwigsburg ist erlaubt, was sonst in Museen streng verboten ist: Anfassen, Ausprobieren und Mitmachen sind ausdrücklich erwünscht. Kinder ab vier Jahren erleben mit ihrer Begleitung das Schloss mit allen Sinnen. Spielerisch erfahren die kleinen Besucher im Kinderreich, wie sich das Leben am Hof vor fast 300 Jahren anfühlte. Fehlt das Standesgemäße im Ankleidezimmer gibt es eine reiche Auswahl für Prinzessinnen und Prinzen.: