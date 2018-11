Ludwigsburg Keine Lösung für Arsenalplatz

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Sie machen es uns wirklich nicht einfach“, sagte Martin Kurt, Fachbereichsleiter Stadtplanung und Vermessung der Stadt Ludwigsburg in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Technik und Umwelt. Der Ausschuss beriet sich über die zentrale Innenstadtentwicklung Ludwigsburgs (ZIEL), in der es vor allem um das Gebiet um Schiller- und Arsenalplatz geht. Die Lösung soll eine Umgestaltung bringen, die schon lange heiß diskutiert wird. Im Dezember 2017 hatte die Kreissparkasse (KSK) der Stadtverwaltung angeboten, im Rahmen der Neukonzeption des Regele-Areals eine Tiefgarage zu errichten, die nicht nur für KSK-Kunden zugänglich sein, sondern bis zu 180 öffentliche Stellplätze bieten soll. Dem stimmte der Gemeinderat bereits zu, und doch geht es nur schleppend voran.

Tiefgarage: Ein- und Ausfahrt

Martin Kurt stellte in der Ausschusssitzung sieben Varianten für die Ein- und Ausfahrt zur geplanten Tiefgarage vor, von denen die Stadt vorab vier ausschloss, da zum Teil der Radverkehr gefährdet oder Lärmwerte überschritten worden wären. Kurt schlug vor, mit den übrigen drei Vorschlägen in den Realisierungs- und Ideenwettbewerb, der Anfang 2019 ausgelobt werden soll, zu gehen. Bürgermeister Michael Ilk sprach sich ebenfalls dafür aus, um eine möglichst hohe Zahl an Ideen zu bekommen.

In allen drei Varianten erfolgt die Zufahrt über die Gartenstraße. Zwei Varianten schlagen eine Ausfahrt über die Schulgasse vor, einmal (Variante A) nur nach rechts, und in der Variante F in beide Richtungen. Der dritte Vorschlag, Variante D, schlägt eine Ausfahrt über den Schillerplatz (in beide Richtungen) vor. Bereits an diesem Punkt war es mit der Einigkeit im Ausschuss vorbei. Dr. Christine Knoß von den Grünen forderte, die Variante D von vornherein auszuschließen: „Wir tragen das Parkhaus nur mit, wenn der Schillerplatz für den Verkehr geschlossen ist. Wir wollen eine autofreie Fläche“.

Bernhard Remmele, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, forderte, den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt zu schaffen, zeitgleich aber darauf zu achten, die umgebenden Straßen dadurch nicht zu verstopfen. Auch ist er dagegen, alle oberirdischen Parkplätze abzuschaffen. 80 Parkplätze auf dem Arsenalplatz sollen bleiben. Elga Burkhard (LUBU) sagte, dass es ihrer Meinung nach genügend Parkplätze in der Innenstadt gebe. Dem widersprach Wilfried Link (CDU) sofort: „Es fallen überall Parkplätze weg“, als Beispiel nannte er die Lindenstraße. „Der Arsenalplatz ist der beliebteste und bequemste Parkplatz im Herzen Ludwigsburgs“, sagte Kurt. Gerade weil das so sei, müsse etwas Besseres nachkommen, um Fußgänger, aber auch Autofahrer zufrieden zu stellen, und einen „neuen Erlebnisraum für die Innenstadt zu schaffen“.

Gestaltungskonzept fehlt

Was fehle, sei ein überzeugendes Gestaltungskonzept für Schiller- und Arsenalplatz. Der geplante Wettbewerb helfe, „um Lösungen für kontrovers Diskutiertes zu finden“, und bilde eine fundierte Entscheidungsgrundlage, so Kurt. Es entspreche dem Henne-Ei-Prinzip, man müsse endlich anfangen zu planen. Ziel sei das Herausnehmen des Durchfahrtverkehrs und ein autofreier Arsenalplatz, „aber nur, wenn ein überzeugendes Gestaltungskonzept schrittweise umgesetzt werden kann“, sagte Kurt.

Dadurch sei ein sicheres Planen der KSK gewährleistet, aber auch des Landes, das aktuell eine unterirdische Bebauung des Staatsarchivs zurückgestellt hat. Auch sei ein flexibler Planungsansatz gegeben, mit Realisierungsstufen, die schrittweise entschieden werden können. Das Gremium einigte sich, auf eine Abstimmung zu verzichten, den angesetzten Experten-Workshop am 29. November abzuwarten und am 6. Dezember erneut abzustimmen. Der Gordische Knoten, wie Kurt die verfahrene Diskussion der Fraktionen nannte, bleibt also vorerst ungelöst.