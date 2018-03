Ludwigsburg Kein Neubau in Sicht

Uwe Roth

Der Ludwigsburger Gemeinderat legt sich erneut mit Lidl an. Eine Mehrheit hat in der Sitzung am Mittwoch die Vorgabe durchgesetzt, dass der Lebensmitteldiscounter den Markt in seinem geplanten Neubau in der Oststadt ebenerdig anlegen muss und anders auch nicht bauen darf. Das Projekt ist durch das jüngste Votum nun generell gefährdet. Lidl will im Gegensatz dazu das Parken im Erdgeschoss möglich machen und darüber, also im ersten Stock, eine 1800 Quadratmeter große Verkaufsfläche setzen (die BZ berichtete). Die Gemeinderäte der Fraktionen der Grünen, SPD, aber auch der FDP argumentierten, Lidl solle eine Tiefgarage bauen, um so die Gesamthöhe des Gebäudes auf ein nach ihrer Ansicht annehmbares Maß zu verringern. Mit 17 Metern am Rand eines Wohngebiets empfinden sie den Bau „als einen Klotz“. Bei einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung sei ein Ladengeschäft im ersten Stock zudem keine angemessene Lösung. Es müsse auch für Menschen mit Rollator leicht zugänglich sein.

Gebäudekombination

Der Discounter will seine kaum 15 Jahre alte Filiale an der Ecke Ost- und Hindenburgstraße in Ludwigsburg abreißen und mit einer Gebäudekombination aus jeweils einer Park- und Verkaufsebene sowie zwei Geschossen mit 38 Wohnungen ersetzen, die er selbst vermieten will. Investor Lidl hatte erklärt, für die ebenerdige Parkebene gebe es keine Alternative, eher würden die Neubaupläne an diesem Standort aufgegeben. Eine Tiefgarage würde von Kunden nicht angenommen, so die Begründung. Eine solche komme somit nicht in Frage. Außerdem käme es auf dem abschüssigen Gelände bereits in wenigen Meter Tiefe zu Problemen mit dem Grundwasser. Diese baulich zu lösen, koste viel Geld und mache den Neubau für Lidl unwirtschaftlich, hatte ein Lidl-Verantwortlicher in einer vorangegangenen Sitzung des Bauausschusses vorgebracht.

Tiefgarage bevorzugt

Baubürgermeister Michael Ilk warnte in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor einem Scheitern der Lidl-Pläne und betonte, dass man erst am Anfang des Bebauungsplanverfahrens stehe, einiges noch später korrigiert werden könne. Er erinnerte daran, dass an gleicher Stelle bis 2002 ein noch höheres Fabrikgebäude gestanden habe und für die Anwohner, seit der einstöckige Flachdachbau dort stehe, kein „Recht auf freie Aussicht“ entstanden sei. 38 Neubauwohnen seien zwar „keine Megazahl“, aber angesichts der Wohnungsnot in Ludwigsburg besser als nichts. Oberbürgermeister Werner Spec sagte, er favorisiere zwar auch eine Tiefgarage, um die Gebäudehöhe zu reduzieren, aber er halte nichts davon, das Bauvorhaben mit einem vorzeitigen Gemeinderatsbeschluss „so abrupt zu stoppen“.

Die FDP erwies sich in der Aussprache als ein ebenso heftiger Kritiker der Lidl-Pläne wie die Grünen, die den Änderungsantrag formuliert und durchgesetzt hatte. „Wir wollen uns von Investoren nichts diktieren lassen“, wetterten die Liberalen. Eine Zustimmung gebe es nicht um jeden Preis. Zudem entstünden im Einzugsgebiet dieser Filiale in den kommenden Jahren Hunderte neue Wohnungen. Das bringe Lidl zusätzliche Umsätze. Daher könne das Unternehmen mehr Geld investieren. Der Neckarsulmer Handelskonzern ist damit bereits zweimal am Gemeinderat gescheitert, während der Bauausschuss zuvor jeweils mit einer großen Mehrheit den Eckdaten der Planung zugestimmt hatte. Zuletzt war der Baukörper auf dem Plan so abgeändert worden, dass die Verschattung der Nachbarhäuser möglichst gering ausfällt.