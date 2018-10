Ludwigsburg Junge Patienten gut aufgehoben

Next

Von Ifigenia Stogios

Der Weg ins Sozialpädiatrische Zentrum Ludwigsburg sieht etwa so aus: Ein Kind verhält sich über eine lange Zeit hinweg auffällig, leidet unter psychischen oder körperlichen Störungen. Zunächst steht ein Kinderarztbesuch an. Der Arzt entscheidet dann, ob der Patient ein Fall fürs SPZ ist. Die Eltern füllen einen Fragebogen des SPZ aus. Dann müssen sie nur noch einen Termin ausmachen.

Das SPZ ist für Kinder und Jugendliche mit komplexen Beeinträchtigungen geeignet. „Teilweise lernen wir unsere kleinen Patienten schon auf der Neonatologie der Kinderklinik kennen. Einige von ihnen begleiten wir ambulant bis ins Erwachsenenalter“, sagt der Ärztliche Direktor Dr. Michael Buob, der dort seit 13 Jahren tätig ist. Er ist sowohl Kinderarzt als auch Nervenarzt für Kinder.

Wie es zum SPZ kam?Angefangen hat alles vor 30 Jahren in der Hegelstraße in Ludwigsburg. Damals mit dem Ziel, zu früh Geborene und Neugeborene, die eine Entwicklungsauffälligkeit hatten, nachzubetreuen. „So etwas gab es früher nicht“, erzählt Buob. Dies hat sich bis heute deutlich verändert. Bundesweit gibt es 169 solche Zentren. „Wir betreuen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren und wollen die Betreuung bis ins Erwachsenenalter erweitern.“ Ein Antrag sei schon vor 1,5 Jahren gestellt worden. Noch kam keine Antwort. Die Erweiterung liegt dem Ärztlichen Direktor sehr am Herzen, denn sobald seine Patienten erwachsen werden „bricht vieles ab“.

Verschiedene Krankheitsbilder

Inzwischen seien im Ludwigsburger Standort rund ein Drittel der 1000 Patienten pro Quartal Säuglinge, ein Drittel Kleinkinder und ein Drittel Jugendliche. Das Spektrum der Erkrankungen sei sehr breit. Das teilt der Pressesprecher der Regionalen Kliniken Holding, Alexander Tsongas, mit. Die Zielgruppen sind folgende: Früh- und Neugeborene mit Auffälligkeiten oder angeborenen Krankheiten über körperliche, geistige und Lernbehinderungen, neurologischen Erkrankungen, Epilepsie, Stoffwechselerkrankungen bis hin zu psychischen Störungen wie zum Beispiel Störungen aus dem Autismusbereich oder Bindungsstörungen. Eine Herausforderung stellen laut Buob aggressive Autisten, Epileptiker und und Frühgeborene dar, die Schäden vom Alkohol- oder Drogenkonsum der Mutter (während der Schwangerschaft), mit sich tragen.

Das SPZ fördert die Selbstständigkeit der jungen Patienten sowie ihre Integration. „All das findet nicht im stillen Kämmerlein statt“, sagt Buob. „Wir behandeln nicht nur Kinder, sondern beziehen auch Netzwerkpartner, Lehrer und Erzieher mit ein, damit Integration im Alltag stattfinden kann“, betont der Arzt .Sobald die Kinder ins SPZ kommen, erstellen die Ärzte dort einen individuellen Behandlungsplan.Die sozialpädiatrische Therapie kann als Einzeltherapie oder als Gruppentherapie durchgeführt werden.

28 Mitarbeiter

Das Team des SPZ besteht aus 28 Mitarbeitern. Nicht nur Ärzten, Psychlogen, Logopäden und Therapeuten sind dort aktiv, sondern auch Sozialarbeiter. Auftrag des SPZ ist auch Eltern, Alleinerziehende, Pflege- und Adoptiveltern zu beraten. Sie erhalten Hilfe bei der Antragstellung, Beratung über ihre Rechte. Ihnen werden Kontakte zu Selbsthilfegruppen und Vereinen vermittelt.

Info Am Samstag, 13. Oktober findet von 14 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür im SPZ Ludwigsburg, Erlachhofstraße 10 statt. Besucher bekommen durch Führungen einen Einblick in die Räume des SPZ. Außerdem gibt es Spielangebote für Kinder und die Ausstellung der Schule am Gröninger Weg unter den Namen „Jeder Mensch ist ein Künstler“ wird zu sehen sein. Die Schulband „Die Grönis“ treten auf.