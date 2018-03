Arbeitgeber Interesse hielt an bis Mitternacht

Interesse hielt an bis Mitternacht

Ludwigsburg / bz

Die Resonanz auf die jüngste Bewerbernacht der Regionalen Kliniken Holding in Ludwigsburg bezeichnet Klinikensprecher Alexander Tsongas kurzum als „gigantisch“. Vor einem Jahr habe man bei derselben Veranstaltung noch rund 25 Besucher gezählt. Jetzt seien es Mitte Januar gut 100 Besucher gewesen, die sich über die Ausbildungs- und Studienangebote, die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der RKH Akademie und über die beruflichen Perspektiven in der Pflege und im Funktionsdienst sowie im Service- und Managementbereich informierten. „Wir werden als großer Arbeitgeber wahrgenommen“, sagt Tsongas.

Infos über individuelle Modelle

Die Besucher konnten sich von 19 bis 24 Uhr einen Überblick über Kliniken als Arbeitgeber verschaffen. Die Schule für Pflegeberufe stellte die einjährige Krankenpflegehilfeausbildung, die vierjährige Teilzeit- und die dreijährige Vollzeitausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegekraft vor. Ebenso die Möglichkeit des Dualen Hochschulstudiums mit einem Bachelorabschluss, in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Das Team des Betrieblichen Gesundheitsmanagements präsentierte Angebote für die Mitarbeitergesundheit wie Trainingsmöglichkeiten, Sportgruppen, Sport- und Gesundheitstage und Beratungsangebote.

Unter dem Motto „Klinik. Karriere. Leben.“ informierten sich junge Menschen, Quereinsteiger und Fachkräfte über individuelle Karrieremodelle. Nach den vielen Anfragen und Gesprächen bei der Bewerbernacht habe es im Nachhinein schon spontane Bewerbungen gegeben, so Tsongas.

Und man komme den Bewerbern in vielem entgegen. Manchmal sei es eben nicht nur allein die Bezahlung. „Bei der Kliniken-Holding kommen auch flexible und familienfreundliche Arbeitsmodelle hinzu, die auf großes Interesse gestoßen sind“, sagt der Sprecher. Besonders hebt Alexander Tsongas die Lebensarbeitszeitkonten hervor: So könne man sich das Geld von Überstunden nicht auszahlen lassen und dafür später mal eine Auszeit vom Beruf zu nehmen. „Etwa um eine Person zu pflegen oder eine Weltreise zu unternehmen.“ Sammle man konsequent, könne man eventuell auch früher in den Ruhestand.