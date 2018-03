Theater unter der Dauseck Interesse an den kleinen Leuten

Ludwigsburg / Gabriele Szczegulski

Auf’m Sofa“, antwortet Barbara Schüßler, wenn sie gefragt wird, wo sie am liebsten schreibt. Denn hier kann sie bequem sitzen und „so können die Gedanken gut fließen“, sagt sie. „Dann geht es manchmal ganz schnell, bis wieder ein Dialog oder eine Szene in den Laptop gehackt ist.“ Die 51-jährige Pädagogin schreibt seit 2007 alle Stücke und Theaterspaziergänge, die das Oberriexinger Theater unter der Dauseck aufführt. Dabei, so erzählt Schüßler, habe sie davor mit Theater gar nichts am Hut gehabt. „Ich bin noch nicht mal gerne ins Theater gegangen“, sagt sie. Das hat sich in den letzten Jahren aber ins Gegenteil gewandelt. Geschrieben habe sie allerdings schon immer. „Ich habe sogar ein Romanprojekt in der Schublade, das wahrscheinlich nie veröffentlicht wird.“ Auch eine Schreibwerkstatt besuchte sie schon. Daran, dass sie Theaterstücke schreiben würde, hat sie nie gedacht.

Dann lernte sie ihren jetzigen, zweiten Mann, Bernd Schlegel, kennen. Der ehemalige Schulleiter der Uhlandschule in Marbach leitet seit 25 Jahren das Oberriexinger Theater unter der Dauseck. Bis zu dem Zeitpunkt spielten die Amateurschauspieler Stücke beispielsweise von Agatha Christie in der Oberriexinger Festhalle – mit mäßigem Erfolg. Als die Halle wegen Einsturzgefahr 2006 nicht mehr bespielt werden konnte, hatte Schlegel die Idee, einen Theaterspaziergang durch Oberriexingen zu machen. Doch Theaterspaziergänge gab es nicht als vorgefertigte Inszenierung. „Dann schreiben wir den halt zusammen, sagte mein Mann zu mir, was damit endete, dass ich ihn schrieb, obwohl ich mir anfangs unsicher war“, erinnert sich Barbara Schüßler.

„Dahoim isch dahoim“ war Schüßlers erster Theaterspaziergang. Er führt ins Oberriexingen des Jahres 1954. Schüßler erfand sieben Stationen durch den Ort, an denen Szenen stattfinden, wie sie sich wirklich im Sommer der Fußballweltmeisterschaft, dem „Wunder von Bern“ hätten ereignen können.

Damit hatte Barbara Schüßler eine neue Leidenschaft gefunden, das Stückeschreiben. 18 Stücke hat sie seither geschrieben, auch für andere Auftraggeber als das Theater unter der Dauseck oder für ein Schweizer Theater. Das macht sie alles neben ihrem Brotberuf als Lehrerin und Rektorin. Viereinhalb Jahre lang war sie Pädagogisch-künstlerische Leiterin des Pädagogisch-Kulturellen Centrums Ehemalige Synagoge (PKC) in Freudental. Nach einer längeren Krankheit und einer Operation wechselte sie im Dezember als kommissarische Leiterin an die Grundschule Pflugfelden.

Doch pädagogisch, mit dem erhobenen Zeigefinger, sollen ihre Theaterstücke nicht sein. „Es gibt auch keine Botschaft in den Stücken, sie erzählen, wie sich ein einzelnes Leben in Abhängigkeit der äußeren Lebensumstände entwickelt und jeder Einzelne sich trotzdem oder gerade deswegen Freiräume schaffen kann. Und letztendlich sollen die Stücke den Zuschauer unterhalten“, sagt Barbara Schüßler.

In der ganzen Region bekannt

Viele ungewöhnliche Spielorte in der Region bespielten die Dauseckler schon mit Schüßlers Werken. Barbara Schüßler hat einen großen Anteil daran, dass das Ensemble des Theaters unter der Dauseck mittlerweile durch seine außergewöhnlichen Aufführungen in der ganzen Region bekannt ist. Deshalb kommen inzwischen Gemeinden und Institutionen auf sie und das Ensemble zu und wollen ein Stück, das ihnen auf den Leib geschrieben ist. „Kindsglück“ für Bönnigheim 2017 war so eines oder das, an dem sie derzeit arbeitet und das 2019 aufgeführt wird, die Geschichte zur Gründung der Stadt Kornteil vor 200 Jahren.

Zu den großen Theaterspaziergängen ist inzwischen die Reihe „Projekttheater XXL“ gekommen, mit dem die Dauseckler in den Wintermonaten durch die Ortschaften auf Tour gehen und in denen sie Heimatgeschichte vermitteln, wie in „Zündstoff“ (2017) die Erfindung des Streichholzes durch den Ludwigsburger Jakob Friedrich Kammerer. Bei diesen Stücken spielen die Oberriexinger Laien gemeinsam mit Profischauspielern.

Menschliche Schicksale

In diesem Jahr ist auch das „Projekttheater XXL“ quasi ein Auftragswerk. Das Haus der Geschichte hat ein Stück über die Weimarer Republik und die Begebenheiten im Südwesten angeregt und an diesem Samstag wird „Alles auf Anfang“ dort aufgeführt (die BZ berichtete). Das Besondere an Schüßlers Werken: „Mir geht es um die kleinen Leute, die sich an der großen Geschichte abarbeiten.“ Das sei auch deshalb gut, weil das gesamte Ensemble „ganz normale Menschen“ sind, so Schüßler, die die Schicksale oft sehr gut nachvollziehen könnten.

Manchmal sind es tatsächliche Figuren, die sich in der Geschichte wiederfinden. Wie in „Alles auf Anfang“, für das das Archiv des Hauses der Geschichte authentische Lebensläufe lieferte. Doch meistens, so sagt Barbara Schüßler, kämen die Schicksale von Menschen bei der Recherche, weil sie sich immer überlege, wie haben diese historischen oder politischen Zustände die Menschen beeinflusst? „Ja, es ist viel Recherchearbeit bei meinen Stücken vonnöten, aber das macht auch Spaß und befriedigt meine Neugier“, sagt sie. „Ich habe noch jede Menge Ideen im Kopf, zu denen man was machen könnte.“

Zuerst, so beschreibt sie ihren Arbeitslauf, recherchiere sie und sortiere konkrete Ereignisse oder Schicksale von Menschen. „Ich kreiere Figuren, an denen man die Historie und ihre Auswirkungen verdeutlichen kann“. Liebespaare, Mütter, Straßenkehrer, Händler, Kinder, Soldaten – das ist das Personal in Schüßlers Stücken. Unterschiedliche Typen verwebt sie miteinander, zeigt die Folgen auf, die sich entwickeln durch die Beziehungen, die gesellschaftlichen Umbrüchen unterworfen sind. „Wenn ich weiß, was ich erzählen will, entwickelt sich alles von alleine“, sagt sie. Es gehe ihr darum, eine Entwicklung der Menschen zu zeigen, auch „wenn äußere Umstände oft keine Entwicklung zulassen“. Manchmal passiere es ihr beim Radfahren, dass sich ein Erzählstrang in ihrem Kopf festsetze. „Dann muss ich schnell nach Hause und schreiben.“

Plötzliche Einfälle

Die Autorin arbeitet immer ganz eng mit den jeweiligen Regisseuren zusammen. „Und dann ergeben sich inszenatorische Einfälle, wie im Bönnigheimer Stück ‚Kindsglück’. Plötzlich war er da, der Hans im Glück, der die Zuschauer durch die Szenen führte“. Oder beim aktuellen Stück „Auf Anfang“: Da war Schüßler und Regisseur Walter Menzlaw klar, dass das Stück formal wie eine von Brechts Volkstheaterstücken aufgebaut sein muss, weil es in die Zeit passt. Zum ersten Mal gibt es deshalb Revuesänger.

„Was mir bei dieser Art des Theaterspaziergangs, wie wir ihn machen, gefällt, ist, dass wir immer ganz nah am Publikum dran sind, sowohl örtlich, weil die Schauspieler in Greifnähe agieren als auch vom Thema her. Denn da geht es nicht um große Namen oder prominente Figuren, sondern das könnte auch ihr Schicksal sein, das sie da sehen, wenn sie in der jeweiligen Zeit gelebt hätten“, sagt Barbara Schüßler.