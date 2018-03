Service Interaktiver Haushalt für Jedermann

Ludwigsburg / bz

Seit dieser Woche steht den Bürgern von Ludwigsburg auch eine interaktive Version des Haushaltsplans 2018 zur Verfügung. Der Haushalt kann über die städtische Homepage aufgerufen werden. Dies teilt die Stadt Ludwigsburg in einem Schreiben mit.

Als erste Kommune in Baden-Württemberg hatte die Stadt Ludwigsburg bereits 2016 erstmalig den über 700-seitigen Haushaltsplan der Stadt auch in einer interaktiven Form aufbereitet. Anstelle eines umständlichen und zeitaufwendigen Navigierens durch ein riesiges PDF-Dokument kann nun, vom Gemeinderat bis zur Bürgerschaft, jeder individuell und interaktiv das städtische Zahlenwerk für sich entdecken, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Neben den reinen Finanzdaten bietet der interaktive Haushalt zudem auch anschauliche Grafiken und Kennzahlen zu den jeweiligen Bereichen. Der Link zum interaktiven Haushalt inklusive einer kurzen Gebrauchsanweisung findet sich auf der städtischen Homepage. bz

www.ludwigsburg.de/,Lde/start/stadt_buerger/interaktiver+haushalt.de