Auftakt Intensiver Kampf gegen Einbrecher

Michaela Glemser

Kriminalhauptkommissar Gerhard Hollenweger erklärte interessierten Bürgern die Funktionsweise von einbruchhemmenden Fensterbeschlägen und abschließbaren Fenstergriffen. „Standardfenster ohne besondere Sicherungen haben Diebe innerhalb weniger Sekunden aufgebrochen. Wenn dies nicht gelingt, weil spezielle Sicherungsmaßnahmen Abwehr bieten, lassen die Täter innerhalb kurzer Zeit von ihrem Vorhaben ab“, machte Hollenweger deutlich, der als sicherheitstechnischer Berater beim Polizeipräsidium Ludwigsburg tätig ist.

Der Polizeibeamte war am Sonntagnachmittag einer von zahlreichen Fachleuten, die im Südgarten des Blühenden Barocks bei der Schwerpunktveranstaltung zum landesweiten „Tag des Einbruchschutzes“ über Möglichkeiten informierten, wie das eigene Zuhause vor ungebetenen Gästen bewahrt werden kann. Der baden-württembergische Innenminister und Stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl besuchte die Aussteller gemeinsam mit dem Präsidenten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Ralf Michelfelder, und dem Vizepräsidenten des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Burkhard Metzger.

Strobl betonte, dass ihm die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls sehr am Herzen liege, da er nicht nur materiellen Schaden bei den Opfern hinterlasse, sondern vor allem auch ein Eingriff in die persönliche Intimsphäre mit psychischen Folgen sei. „Daher ist die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls ein wesentlicher Schwerpunkt der Polizeiarbeit, die Erfolge zeigt. Vor drei Jahren hatten wir in Baden-Württemberg einen Höhepunkt bei den Zahlen des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Doch seit dieser Zeit ist der Wert rückläufig“, sagte der Minister.

Er verwies darauf, dass eine Trendwende erreicht wurde, die Polizei in Baden-Württemberg aber keinesfalls darin nachlasse, gegen Einbrüche weiterhin vehement mit klaren Konzepten und einem langen Atem vorzugehen. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, in der die Einbrecher wieder Hochkonjunktur haben, verstärken die Mitglieder der Polizei ihre präventiven, aber auch repressiven Maßnahmen gegen Einbruchdiebstahl.

„Der Rückgang der entsprechenden Fallzahlen von 2014 bis 2017 lag bei über 5000 oder rund 37,4 Prozent. Diese rückläufigen Zahlen setzen sich wohl auch in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 fort. Auch die Aufklärungszahlen haben sich positiv entwickelt von einem Wert von rund zehn Prozent im Jahr 2014 auf über 20 Prozent im Jahr 2017“, unterstrich der Innenminister. Vor allem das Polizeipräsidium Ludwigsburg nimmt mit einer Aufklärungsquote beim Wohnungseinbruchsdiebstahl von 25,5 Prozent landesweit einen Spitzenplatz ein.

Trotz dieser guten Zahlen will Minister Thomas Strobl das Sicherheitsgefühl der Bürger weiter stärken. „Die Polizeipräsidien, das Landeskriminalamt und die Hochschule für Polizei arbeiten verstärkt zusammen. Die Kombination aus verdeckten Ermittlungen und offener Polizeiarbeit macht den Erfolg aus“, berichtete Thomas Strobl.

Er erinnerte an Pilotprojekte, in deren Rahmen mit Hilfe algorithmischer Berechnungen vorausgesagt werden könne, in welchem Gebiet und im Idealfall in welcher Straße der nächste Wohnungseinbruch verübt werde. Auch die länderübergreifende Arbeit mit Hessen und Bayern, aber auch mit dem Ausland wie Frankreich und der Schweiz hilft bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität, die immer häufiger von professionell organisierten, international agierenden Banden verübt wird. „Die Mobilität und Internationalität der Täter ist bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls eine entscheidende Herausforderung“, so der Innenminister.

Nicht zuletzt sind es aber die beiden Info-Busse des Landeskriminalamts, die an 313 Tagen im Jahr in ganz Baden-Württemberg Station machen und in denen Menschen wie Gerhard Hollenweger über die goldenen Regeln für ein sicheres Zuhause informieren, die viel zur Aufklärung der Bevölkerung beitragen.