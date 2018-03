Schwerpunkt Osteressen Innereien und Hefezopf

Ludwigsburg / Ifigenia Stogios

Für die Griechen ist Ostern das wichtigste Christenfest, Weihnachten steht auf Platz zwei“, sagt Marina Manoli, die im Vereinsheim DJK-Jannis Taverne in Ludwigsburg als Köchin arbeitet. Und wer in Griechenland schon mal Ostern verbracht hat, weiß, dass sie recht hat.

„Es ist Frühling, alles blüht und in der Heimat ist es meistens wärmer, da freuen sich die Menschen umso mehr auf das Osterfest“, sagt Manoli. Es gehört zur orthodoxen Tradition, vor Ostern zu fasten. Als Belohnung für die lange Zeit ohne Fleischgerichte gibt es am Ostersonntag besonders viel davon.

Frühestens um 1 Uhr, nach dem mitternächtlichen Gottesdienst, sitzt die ganze Familie schon am Tisch und isst die traditionelle Ostersuppe namens „Magiritsa“. „Die Suppe wird mit Innereien vom Lamm oder Schaf gekocht“, sagt die Griechin, die aus der Stadt Trikala stammt und seit 2003 in Deutschland lebt. „Milz, Leber, Herz und Kutteln kommen in die Suppe“, erklärt sie. Die Zubereitung des Gerichts ist aufwändig, denn die Innereien müssen gründlich gewaschen werden. „Dann schneide ich diese in ganz kleine Stücke und lege sie in eine Schüssel mit Essig oder Zitrone“, sagt sie. „Auf dieser Weise bekommt die Suppe einen milderen Geschmack und hat nicht so einen intensiven Fleischgeruch.“

In die „Magiritsa“ kommt noch – außer Salz und Pfeffer – Dill, Öl, Reis und eine schaumige Zitronen-Eiersoße. „Diese Soße gelingt nicht jedem, aber genau das macht eine gelungene Suppe aus“, sagt sie. Ihr Tipp: Erst das Ei schaumig schlagen und langsam in die Suppe hinzufügen, sobald sie nicht mehr heiß ist, den Zitronensaft hinzugeben.

„Wenn ich weiß, dass alles auf einmal verrührt wird, esse ich die Suppe nicht, sie hat dann keine gute Konsistenz und gerinnt“, sagt sie und lacht. Die Zubereitung dieser Speise variiert ein wenig von Ort zu Ort. Manoli kocht beispielsweise „Magiritsa“ auch als Oster-Hauptgericht. „Allerdings kommt dann zu den Innereien Spinat und Tomatensoße hinzu.“ Ein weiteres Gericht, das an Ostern sehr verbreitet ist, ist ein gegrillter Spieß von Lammdärme, das so genannte „Kokoretsi“. Auch das bereitet die Köchin gerne zu. Wer keine Innereien verträgt und Süßes bevorzugt, der kann seinen Hunger mit Hefezopf stillen. Die Besonderheit an den griechischen Hefezöpfen ist, dass sie mit roten Ostereiern verziert sind, die das Blut Jesu symbolisieren. Die fest gekochten Eier werden in den Teig eingedrückt und mitgebacken.

Das wohl beliebteste griechische Osteressen ist gegrilltes Lamm. In Griechenland ist es üblich ein ganzes Lamm im Garten auf einem großen Spieß zu grillen. Die ganze Verwandtschaft trifft sich und feiert gemeinsam im Freien. Eine Alternative ist aber auch das Lamm als Braten. „Ich habe es einmal tatsächlich geschafft, ein 13 Kilogramm schweres Lamm in mehreren kleinen Stücken im Ofen zu braten“, sagt sie. „Beim Ofengericht dürfen Knoblauch und Lorbeerblätter nicht fehlen“, ergänzt sie.

Einige dieser Ostergerichte kocht sie nächste Woche in der DJK-Jannis Taverne, denn das griechische Osterfest fällt dieses Jahr auf den 8. April. Diese Woche bietet sie noch kein Osteressen an, stattdessen gibt es das wohl bekannteste griechische Gericht, nämlich Gyros.

Obwohl die Griechin jedes Jahr fastet, hat sie es dieses Jahr krankheitsbedingt nicht geschafft, verrät sie. Was sie besonders von der griechischen Osterzeit vermisst, ist die religiös-mystische Stimmung in der Karwoche. Während dieser Woche finden jeden Tag Gottesdienste statt.

Der Höhepunkt aller Gottesdienste ist am Karfreitag. „Ich freue mich, dass es in Bietigheim-Bissingen eine griechische Kirche gibt“, sagt sie. „Besonders an diesen Tagen ist es mir sehr wichtig, in die Kirche zu gehen.“