Tamm Informationstafeln an Bushaltestellen

Tamm / Michaela Glemser

Mit Hilfe der dynamischen Fahrgastinformation über Echtzeitanzeiger erkennt der Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), wann er mit dem Eintreffen von Bus und Bahn rechnen kann. Während diese Informationen am Tammer Bahnhof schon zu finden sind, sollen künftig auch einige Bushaltestellen im Ortsgebiet damit ausgestattet werden.

Dafür ist die Gemeinde Tamm selbst als Straßenbaulastträger verantwortlich. In ihrer letzten Sitzung haben die Mitglieder des Gemeinderats mehrheitlich beschlossen, insgesamt fünf Bushaltestellen mit den Echtzeitanzeigern zur dynamischen Fahrgastinformation zu bestücken. Die Haltestellen am Bahnhof sowie in der Ulmer und in der Tübinger Straße im Wohngebiet „Hohenstange“ sollen damit ergänzt werden. Allerdings gaben die Mitglieder der SPD-Fraktion zu bedenken, dass die beiden Haltestellen in der Ulmer und in der Tübinger Straße in Richtung Tammerfeld nur sehr spärlich frequentiert würden. „Die Haltestellen in Richtung Bahnhof sollten Echtzeitanzeiger erhalten, aber nicht in die andere Richtung, in die kaum jemand fährt. „Wir sollten das dadurch gesparte Geld eher zur Verbesserung der Tarife einsetzen“, betonte die Fraktionsvorsitzende der SPD, Sonja Hanselmann-Jüttner.

Karin Vogt von den Grünen regte an, mit der Entscheidung nochmals abzuwarten und erst einmal die genauen Fahrgastzahlen an den Haltestellen zu überprüfen. Alle anderen Ratsmitglieder jedoch votierten dafür, alle fünf ausgewählten Bushaltestellen mit den Echtzeitanzeigern auszustatten. Es soll sich dabei um eine sogenannte „Light-Version“ handeln, bei der eine bis fünf Zeilen dargestellt werden können und für die Stromversorgung deren LED-Technik keine Tiefbauarbeiten nötig sind.

3600 Euro pro Tafel

Die Anzeigetafeln können an Haltestellenmasten, Laternen oder Gebäuden angebracht werden. Die Anschaffungskosten betragen rund 3600 Euro pro Haltestelle. Damit das Erscheinungsbild der Echtzeitanzeiger im Landkreis Ludwigsburg möglichst einheitlich ist und um gute Preise für die Lieferung zu erzielen, soll es eine gemeinsame Ausschreibung der beteiligten Kommunen unter der Federführung des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) geben.

Daher haben die Tammer Gemeinderäte auch einem Rahmenvertrag mit dem VVS zugestimmt, der auch die jährliche Wartung der Informationstafeln für jeweils rund 100 Euro pro Echtzeitanzeiger beinhaltet. Insgesamt stellen die Verantwortlichen der Gemeinde Tamm rund 4500 Euro pro Bushaltestelle für die Echtzeitanzeiger im Haushaltsplan 2019 bereit. Nach Erhalt der Schlussrechnung ist es möglich, Fördermittel vom Landkreis Ludwigsburg abzurufen, die bei rund 700 Euro pro Anzeiger liegen.

In diesem Zusammenhang reichte Hanselmann-Jüttner auch einen Antrag im Gemeinderat ein, über den in einer der kommenden Sitzungen detailliert beraten werden soll. Die SPD-Fraktionsvorsitzende will ein „Tamm-Ticket“ - wohl analog zu Ludwigsburg, wo es ein solches Ticket schon gibt - in ihrer Gemeinde einführen, das Nutzern des ÖPNV die Fahrten innerhalb der Gemeinde zu einem stark verbilligten Preis anbieten soll.