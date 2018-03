Netzausbau Im Wettbewerb ums schnellste Netz

Uwe Roth

Megaschnelles Internet kommt in Ludwigsburg aus Polen. Seit Mai vergangenen Jahres ist eine von dort beauftragte Firma mit einer großen Zahl Arbeitern in den Straßen unterwegs, um im Eilverfahren die Barockstadt nach und nach neu zu verkabeln. 2017 wurden im Südosten sowie in Teilen des Stadtteils Eglosheim 1350 Häuser an das stetig wachsende Glasfasernetz angeschlossen. In diesem Jahr werden im Rest dieses Stadtteils sowie im Stadtzentrum weitere 1700 Immobilien verkabelt. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) wollen bis 2024 das Glasfasernetz mit einer Länge von 250 Kilometer im gesamten Stadtgebiet flächendeckend installiert haben.

Ähnliches Angebot

Das kommunale Unternehmen will nach eigenem Bekunden aber nicht sieben Jahre warten, um ins Geschäft der Breitbandnetzbetreiber einzusteigen. „Inbetriebnahme erfolgt jeweils nach Netzausbau in den jeweiligen Bauabschnitten“, teilt eine Sprecherin dazu mit. Ist ein Netzabschnitt in Betrieb, locken die Stadtwerke Kunden mit bis zu 500 MBIT pro Sekunde Internetgeschwindigkeit. Übers schnelle Kabel kann zudem telefoniert und digitales Fernsehen empfangen werden.

Es ist ein ähnliches Angebot, wie es Unitymedia bietet. Das Kölner Unternehmen hat im Jahr 2015 Kabel BW übernommen und ist daher in Ludwigsburg stark vertreten. Die SWLB wollen die Schwelle tief legen, um Unitymedia oder auch der Telekom die Stirn zu bieten. So wird das Kabel von der Grundstücksgrenze bis zu zwölf Meter kostenfrei zum Haus gelegt. Eine Kostenersparnis von rund 1400 Euro, die von den Stadtwerken genannt werden, soll die Haushalte zum Anbieterwechsel motivieren. Die Telekom verlangt laut Internetangabe 800 Euro. Bodo Skaletz, Geschäftsführer der SWLB, ist überzeugt: „Als reines Glasfasernetz ist unser Netz anderen, herkömmlichen Übertragungstechnologien hinsichtlich schwankungsfreier Bandbreite, Geschwindigkeit und Stabilität deutlich überlegen.“ Glasfaser spiele bei der Digitalisierung der Stadt auf dem Weg zur Smart City, in der sämtliche Lebensbereiche miteinander vernetzt seien, eine große Rolle.

Obwohl der Anbieter Unitymedia mit bis zu 400 MBIT weniger Geschwindigkeit zu bieten hat, gibt er sich gelassen: „Über das sehr ambitionierte Vorhaben der Stadtwerke sind wir informiert“, gibt ein Sprecher in Köln Auskunft, um dann festzustellen: „Wir haben ein zukunftsfestes Breitbandnetz und sind daher entspannt. An einen bevorstehenden Kundenexodus in Ludwigsburg glauben wir nicht.“

Dass in kurzer Zeit in der Fußgängerzone zwei weitere Unitymedia-Verkaufsstellen entstehen, habe „nichts mit den Ausbauplänen der Stadtwerke zu tun“. Dies geschehe „im Rahmen unserer Shop-Expansion in vielen Städten“.

Unitymedia sieht auch Vorteile beim neuen Wettbewerber: „Mit unseren Gesprächspartnern befinden wir uns bereits seit geraumer Zeit im Austausch über Kooperationsmöglichkeiten wie beispielsweise die Anmietung von Leitungen.“

Auch die SWLB wollen sich mit Werbeaktionen zurückhalten. „Wir sprechen die Bürger in den erschlossenen Gebieten direkt an und überzeugen durch unsere Leistungen“, lautet die Strategie. Über das Marketingziel sagt die Unternehmenssprecherin: „Die Stadtwerke beabsichtigen einen adäquaten Marktanteil in den erschlossenen Gebieten zu erreichen.“ Das Potenzial umschreibt sie so: „Grundsätzlich schließen wir 90 Prozent aller Gebäude an unser Netz an.“