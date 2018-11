Kreis Ludwigsburg Im Notfall gibt es immer Hilfe

Nicht immer haben gebärende Mütter einen Platz in ihrer Wunschklinik und werden abgewiesen. Die RKH Klinik in Ludwigsburg musste wegen Kapazitätsengpässen im letzten Jahr 100 werdende Mütter abweisen. Alleingelassen wird jedoch keine. © Foto: Z1032/_Arno Burgi

Ludwigsburg / Carolin Domke

Unser Ziel ist es möglichst alle Frauen zu entbinden“, erklärt Oberarzt Prof. Dr. Wolfgang Heyl von der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Ludwigsburg. Trotzdem komme es immer wieder vor, dass Frauen, die gerade ein Kind erwarten und in den Wehen liegen, von der Klinik abgewiesen werden müssen. Im Jahr 2018 wurden „über 2700 Kinder geboren. 100 Patientinnen mussten wir abweisen“, so der Oberarzt. Das liege zum Großteil mit etwa 80 Prozent an den fehlenden Beatmungsplätzen, die für Frühgeborene notwendig sind. Auf der Neonatologie stehen seit dem Neubau 15 Plätze bereit. Allerdings gebe es nur sieben Plätze, die speziell für ganz früh geborene geeignet sind. Das heißt für Kinder, die mit einem Gewicht unter 1500 Gramm auf die Welt kommen. In solchen Fällen ist zudem eine 1:1-Betreuung durch eine Hebamme notwendig. Was aber wegen Personalengpässen eben auch nur begrenzt möglich sei, sagt Heyl. Die Anzahl der Frühgeborenen in den RKH Kliniken in Ludwigsburg, Bietigheim und dem Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart liegt bei 46.

„Wir wollen nicht, dass ein zu früh geborenes Kind mit dem Krankenwagen in der Gegend herumgefahren werden muss.“ Deswegen werden die umliegenden Krankenhäuser im Fall einer Abweisung erst nach freien Plätzen befragt, sodass die noch zu gebärende Mutter schnellstmöglich eingewiesen werden kann. Ludwigsburg arbeitet dazu eng mit den Kliniken in Bietigheim-Bissingen, Mühlacker und Winnenden zusammen.

Der zweite Grund, warum Gebärende abgewiesen werden, liegt mit 20 Prozent bei Kapazitätsproblemen. Sei es durch die besetzten Kreißsäle, die belegten Betten oder fehlendes Personal. Grundsätzlich komme eine Abweisung bei ein bis zwei Fällen im Monat vor, meint er. Gerade am Wochenende treten verstärkt die Engpässe auf. Denn in diesem Zeitraum stehen grundsätzlich keine Routineoperationen für Kaiserschnitte an, weshalb auch weniger Personal benötigt werde. Anders als bei einem Routine-Kaiserschnitt, ginge ein Notkaiserschnitt jedoch immer. „Dann werden Anästhesisten aus anderen Bereichen abgezogen. Das wird auch toleriert“, versichert Heyl. Steht keine Kapazität zur Verfügung, werde ein anderes „adäquates Krankenhaus mit Pränatalzentren in Heilbronn, Esslingen oder Pforzheim angefragt.“

Stehe eine Patientin bereits „pressend“ im Wartebereich, so wird sie nicht unkontrolliert weggeschickt. Das wäre, so der Arzt, medizinisch nicht vertretbar. Trotzdem möchte er auch an die werdenden Mütter appellieren und gerade den Frauen empfehlen, die nicht aus dem Landkreis Ludwigsburg stammen, vor der Abfahrt in die Klinik anzurufen, um sich zu versichern, ob ein Platz zur Verfügung stehe.

Erfreulich sei allerdings, dass die Geburtenrate seit den letzten Jahren wieder ansteigt. Mit der Schließung des Charlottenhauses in Stuttgart wird die Frauenklinik in Ludwigsburg und die umgebenen Kliniken jedoch wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Die ohnehin raren Stellen an Hebammen aufzustocken oder der Bau einer Erweiterung seien nicht einfach so machbar.

Anmelden müsse man sich dennoch nicht für die Wunschklinik. Das sei eine „Luxussituation“ der Großstädte wie München, Berlin oder Hamburg. Werdende Mütter im Landkreis Ludwigsburg brauchen sich laut dem Oberarzt jedoch keine Sorgen zu machen, allein gelassen zu bleiben.