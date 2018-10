Gemeinderat Hoheneck bisher unterrepräsentiert

Ludwigsburg / Uwe Roth

Die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen ist in Ludwigsburg nach wie vor ein heiß diskutiertes Thema: In seiner letzten Sitzung beschloss der Gemeinderat einen weiteren Standort in Hoheneck und zwar in der Hackstraße. Der Stadtteil, so heißt es in der Vorlage, „ist bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen bislang unterrepräsentiert“.

Sinkender Immobilienwert

Zahlreiche Bürger von dort sehen das allerdings anders. Sie verfolgten die Debatte im großen Saal des Kulturzentrums zum Teil mit wütenden Zwischenrufen und lauten Protesten nach der Abstimmung. Die drei Ratsmitglieder, die sich gegen die Vorlage aussprachen, wurden beklatscht. Die Anwohner machten vor allem einen sinkenden Wert ihrer Immobilie im Umfeld einer Flüchtlingsunterkunft geltend. Oberbürgermeister Werner Spec zeigte in der Sitzung „durchaus auch Verständnis für manche Ängste“. In der Nachbarschaft bereits bestehender Flüchtlingsunterkünfte in anderen Stadtteilen hätten sich diese allerdings als unbegründet erwiesen. Die fraktionslose Elga Burkhardt hatte kritisiert, dass das ausgewählte Grundstück eine Gewerbefläche sei, die dementsprechend für eine Gewerbeansiedlung genutzt werden sollte. Schließlich mangele es in der Stadt an Grundstücken, die gewerblich genutzt werden können. Architekt Maik Braumann von der CDU begründete mit baurechtlichen Bedenken seine ablehnende Haltung. Parteikollegin Elke Kreiser ist Bewohnerin des Stadtteils und machte die Kreisverwaltung verantwortlich, die den aus ihrer Sicht geeigneteren Standort an der Bottwartalstraße unter anderem wegen naturschutzrechtlicher Bedenken blockiert habe.

62 Vorschläge

Die Verwaltung hatte insgesamt 62 Vorschläge geprüft und letztlich 30 Standorte näher untersucht. Am Ende sei die Hackstraße im Norden von Hoheneck in der Nachbarschaft eines Umspannwerks als einzige Baumöglichkeit übrig geblieben, so Baubürgermeister Michel Ilk. Das Grundstück ist erschlossen und 1740 Quadratmeter groß. Bevor gebaut werden kann, muss es vom „eingeschränkten Gewerbegebiet“ zu einem Mischgebiet umgewidmet werden. Maximal 60 Bewohner, die schon länger in Ludwigsburg leben, sollen nach dem Gemeinderatsbeschluss dort eine Wohnung für die nächsten Jahre finden.

Damit hat Ludwigsburg seine Verpflichtung zur Flüchtlingsunterbringung noch nicht eingelöst: Im laufenden Jahr geht die Betreuung von 430 Menschen vom Landkreis auf die Stadt über. Ein Teil ist in über 70 Wohnungen und Wohneinheiten verteilt übers gesamte Stadtgebiet untergebracht. Für 2019 rechnet die Stadt mit weiteren 200 Zuweisungen. Wobei Ludwigsburg Vorteile gegenüber anderen Kreiskommunen hat. Der Landkreis ist für die Erstunterbringung zuständig und hat dafür in der Stadt einige Unterkünfte geschaffen. Diese können von der Stadtverwaltung übernommen werden.