Ludwigsburger Schlossfestspiele Höhepunkt: Mandelas 100. Geburtstag

Gabriele Szczegulski

Robert Brooks, Gründer und Leiter des MIAGI Youth Orchestra, ist ex­tra zur Vorstellung der Saison 2018 der Schlossfestspiele von Südafrika nach Ludwigsburg gekommen, um das Konzert des Orchesters zu präsentieren. Thomas Wördehoff, Intendant der Internationalen Schlossfestspiele Baden-Württemberg, ist sichtlich stolz, dass genau an Nelson Mandelas 100. Geburtstag, am 18. Juli, das südafrikanische Orchester eine Hommage an den südafrikanischen Freiheitskämpfer und ehemaligen Präsidenten feiert.

Das junge Orchester, das Musiker aus allen Schichten zusammenführt, spielt unter Leitung von Duncan Ward Musik aus Beethoven Freiheitskämpfer-Ouvertüre „Egmont“. Zudem gibt es eine Komposition von Ward, „Rainbow Beats“, die ex­tra für dieses Konzert geschrieben wurde. „Viel Prominenz aus der ganzen Welt kommt extra nach Ludwigsburg“, ergänzt hier Robert Brooks, will aber nicht verraten, wer denn kommt. „Das ist eine Überraschung“, sagt auch Thomas Wördehoff, der an diesem Freitag das Programm seiner vorletzten Saison vorstellt.

Die Mandela-Hommage ist ein Höhepunkt, aber Thomas Wördehoff hat noch mehr zu bieten. Es ist ihm wichtig, zu betonen, dass auch diese, seine achte und vorletzte Saison, das von ihm kreierte neue Gesicht der Schlossfestspiele zeigt. Drei Punkte würden dies charakterisieren: Die Entwicklung des Orchesters der Schlossfestspiele unter Chefdirigent Pietari Inkinen – „ich will mich mal aus dem Fenster hängen und behaupten, es ist das beste, das die Schlossfestspiele seit ihrer Gründung hatten“, so Wördehoff – ist einer. Ein zweiter sei die „Korrespondenz zwischen den Genres“, was sich vor allem auch in dieser Saison an den „Song Conversations“ zeige oder den besonderen Liederabenden. Und der dritte sei die steigende Vernetzung in der Region mit Schulen, Akademien und anderen Institutionen und damit die Verwurzelung der Festspiele in der Stadt.

Orchesterkonzerte

Vor allem die Konzerte des Orchesters der Ludwigsburger Schlossfestspiele in dieser Saison hebt Wördehoff hervor, auch, da es einige Zeit so aussah, als ob von den traditionellen vier Konzerten mit Chefdirigent Pietari Inkinen nur drei realisiert werden könnten. „Orchesterkonzerte sind sehr teuer, und da bei uns seit 15 Jahren zwar die Kosten höher wurden, aber die Zuschüsse gleich blieben, waren wir kurz davor, eines zu streichen.“ Aber auf dem Programm der Schlossfestspiele finden sich jetzt sogar fünf Konzerte des Orchesters.

Möglich wurde dies, da die Rupprecht-Stiftung das Konzert „Die Fünfte“ sponserte und damit nicht nur die Aufführung von Beethovens Sinfonie Nr. 5 ermöglichte, sondern auch das Konzert für Solo-Schlagwerk und Orchester, „Sieidi“, des finnischen Komponisten Kalevo Aho mit dem britischen Schlagwerker Colin Currie. Außerdem wirkt das Orchester der Schlossfestspiele zum ersten Mal bei den KSK Music Open im Schlosshof mit.