Am Tag der Kommunal- und Europawahl am Sonntag hatte die Schweizer Kabarettistin Hazel Brugger im Scala in Ludwigsburg vor allem ein Thema: Gänse und Miet-Käuze. Die Gans, der klassische RTL2-Schwan, der Kindern den Arm bricht, während er sich im Uber durch seinen Bezirk fahren lässt, „denn Kleinunternehmen sind der Gans egal“, wie die Schweizerin mit ihrem gewohnt trockenen Humor sagte. Der Kauz, den sie sich für 400 Euro mietete, der sei nicht mehr als eine zu heiß gewaschene Eule.

Auftritt war ausverkauft

Dabei unterstrich Brugger ihre Aussagen durch Gesten und durch ihre nicht unbedingt grazile Art der Körpersprache – zum Schießen. Das fand auch das Publikum im ausverkauften Kultkino. Über fehlenden Applaus konnte sich die Komikerin nicht beklagen – am Ende der Pause, die nach der ersten Stunde, von der der humoristische Synchronsprecher Marcel Mann, „die Vorband“ wie er sagte, 15 Minuten füllte, eingelegt wurde, lieferten sich die Zuschauer regelrechte Klatschkonzerte. Einzelpersonen und Zuschauer-Seiten wechselten sich mit rhythmischem Applaudieren ab, und lockten so die Kabarettistin wieder auf die Bühne.

Intim waren die Themen, über die die aus der Nähe von Zürich stammende 25-Jährige sprach: Besuche beim Frauenarzt und die Frage, ob es dort angebracht sei, die Socken und Schuhe anzulassen oder auszuziehen, (ihre Antwort: an einem Fuß in voller Montur, am andern barfuß). Auch berichtete sie aus ihrem Familienleben, etwa vom Umgang mit ihren beiden Brüdern mit denen sie sich gerne kloppte, nun aber nicht wisse, wie sie als Erwachsene mit ihnen umgehen soll. Aber auch die erst kürzlich erworbenen Kochkünste ihrer Mutter blieben nicht unerwähnt. Jetzt, wo sie nur noch für sich koche, wolle Mutti etwas Leckeres auf den Tisch bringen.

Wie üblich siezte Brugger das Publikum altersunabhängig und hielt so eine Distanz, die ihren trockenen Humor noch unterstützte. Auch von ihrer kurzzeitigen Überlegung, eine Immobilie zu erwerben, berichtete Brugger, „aber Immobilien können weniger als ein Kauz“, resümierte sie das letztendlich verworfene Vorhaben.

Als Brugger das Ende ihres etwa 1,5-stündigen Programms erreicht hatte, forderte sie das Publikum dazu auf, Fragen zu stellen, jedoch nur, wenn auch wirklich Bedarf da sei. „Wir müssen uns nicht einen ‚abschwaben’, nur um etwas über den Ticketpreis hinaus zu bekommen“, zog sie die Schwaben mit einem Augenzwinkern auf. Die Fragerunde war dann aber doch recht zäh, vor allem, da Brugger die meisten Publikumsfragen erst mit „Ich habe keine Ahnung“ beantwortete, ehe ihr – so hatte es den Schein – doch noch etwas Lustiges dazu einfiel. Teilweise entstand Situationskomik, etwa als ein Scala-Besucher fragte, warum ihr Programm „Tropico“ heiße und Brugger immer wieder auf diesen Versprecher (eigentlich: „Tropical“) zurückkam. Insgesamt jedoch war dieser improvisierte Teil mit fast 30 Minuten zu lang.

Wiedersehen im Kürbis

Ein lustiger Abend im Scala, vielleicht war der Schweizerin jedoch ab und an anzumerken, dass es der letzte Tag der Tour war. Möglicherweise gibt es aber im Oktober ein Wiedersehen mit der Kabarettistin im Rahmen ihrer „YouTube“-Serie „Deutschland, was geht“, in der sie skurrile Orte in Deutschland besucht. Brugger zeigte sich nämlich überaus angetan von der Kürbis-Regatta im Blühenden Barock.