Grundschulaktionstag Handball-Bundestrainer Henk Groener besucht Schüler im Kreis

Schwieberdingen / bz/Foto: Martin Kalb

Der Bundestrainer der deutschen Frauenhandball-Nationalmannschaft, Henk Groener, besuchte am Donnerstagmorgen gemeinsam mit den Nationalspielerinnen Luisa Schulze, Dinah Eckerle, Kim Naidzinavicius und Antje Lauenroth vom Deutschen Vize-Meister und aktuellen Bundesligazweiten SG BBM Bietigheim die Hermann-Butzer-Schule in Schwieberdingen. Der Grund dafür: Die Grundschule gewann das diesjährige AOK-Startraining des Deutschen Handballbundes (DHB), das in den Grundschulaktionstag am heutigen Freitag eingebunden ist. Schulen konnten sich bewerben und für jeden der 22 Landesverbände wurde eine Schule ausgelost, die dann prominenten Besuch in der Sporthalle bekam.