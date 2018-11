Ludwigsburg Hallensperrung löst Chaos aus

Von Ifigenia Stogios

Seit dem 16. Oktober steht fest: Die Sport- und Schwimmhalle der Pädagogischen Hochschule (PH) ist wegen Einsturzgefahr bis auf weiteres geschlossen. Für die Studenten hat das böse Folgen. Bei einem Pressegespräch berichteten sie über einen massiven Einschnitt in ihren Studienalltag. „Vier Kurse fallen aktuell komplett aus“, sagte Mose Weiß von der Fachschaft Sport. Hinzu kommt noch, dass die Studenten zwischen mehreren Hallen pendeln müssen: Von Neckarweihingen bis Hoheneck. „Das sind extrem lange Wege für uns.“ Der Transport soll mit Shuttle-Bussen ermöglicht werden. Ihren Transport müssen sie selbst organisieren, da die Aufgabenverteilung in der aktuellen Situation unklar sei. Ein Shuttle-Bus mit einer Kapazität von acht Personen reicht für die zahlreichen Studenten nicht aus. „Es gibt Überlegungen, weitere Fahrzeuge anzumieten“, so Studentin Johanna Schubert. Allein die Organisation ist ein riesiger Aufwand.

Aber nicht nur das Pendeln sei ein Thema. Es kommt zu noch mehr Einschränkungen. Der allgemeine Hochschulsport entfalle komplett sowie das Barockturnier. Es besteht nicht mehr die H2O-Theke, ein Treffpunkt von Studenten, der sich auch dafür eignete, um den Kontakt zu Dozenten zu pflegen. Betroffen von der Schließung der Sporthalle ist auch das Landesinstitut für Schulsport (LIS), zuständig für die Fortbildungen von bereits im Schuldienst befindlichen Pädagogen.

Hinzu kommt noch: Die Rettungsschwimmerausbildung für Lehramtsstudierende könne momentan nicht stattfinden. In der Praxis der Lehramtsausbildung bedeute die Schließung der Halle nun akut zu Semesterbeginn, dass die etwa 600 betroffenen Studierenden ihre Ausbildung in diesem und voraussichtlich den kommenden Semestern nur unter starken Einschränkungen fortsetzen werden können, dabei ist laut Weiß schon seit den 80er-Jahren bekannt, dass die Halle sanierungsbedürftig ist.

Eigentum in gesperrte Halle

„Es kommen viele kleine Probleme zusammen“, sagte Weiß. In der Halle, die nicht mehr betretbar ist, ist noch Eigentum der Studenten, an das sie nicht mehr gelangen. „Das gemeinsame Material der Fachschaft sowie unsere Musikbox liegen in der Halle, wir müssen uns alles neu anschaffen“, sagte der Vorsitzende der Fachschaft Sport, Thomas Mödinger. Johanna Schubert, auch von der Fachschaft Sport, ergänzte: „Sogar Geld.“

Doch das größte Problem überhaupt ist, dass aufgrund fehlender Räumlichkeiten die Vorbereitung auf die praktischen Prüfungen auf der Stecke bleibt. Das Training findet momentan unter anderem in Seminarräumen, wo Schreibtische drin stehen statt oder in Kellerräumen.

Beim Gespräch wird klar: Die Studenten wünschen sich mehr Unterstützung sowohl vom Land als auch von der Hochschulleitung. Sie selbst haben genug Ideen. „Die Stadt Ludwigsburg hat viele Bäder und Fitnessstudios, dort gibt es auch Räumlichkeiten, so dass sich die Studenten auf ihre praktischen Prüfungen vorbereiten können“, betonte Weiß. „Eine weitere Überlegung wäre eine Kooperation mit Vereinen, dass man dort zu den Trainingsstunden hingehen kann. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ein Hallenteil in der Nähe reserviert wird.“

Neben den Studenten, die sich kurz vor Ende des Studiums befinden, sind auch Erstsemester beunruhigt. „Als sie sich beworben haben, war es noch nicht klar, dass die Halle schließt. Ich glaube, die sind überfordert“, so Schubert. Als Vorstand der Fachschaft Sport machte sie mit den Neulingen einen Rundgang, damit sie sich alles anschauen konnten. „Wir mussten ihnen sagen, dass die Halle gesperrt ist und es kamen 1000 Fragen, die wir nicht beantworten konnten. Es wird so viel von uns verlangt, und es heißt, kümmert ihr euch darum, wir haben das Gefühl hängen gelassen zu werden“, sagte Schubert. „Was ist dem Land die Bildung noch wert?“, fragte sich Sebastian Meinhof von der Fachschaft Sonderpädagogik.

Bis Mitte November soll geklärt werden, was endgültig mit der Halle passiert. Der Wunsch der Studenten ist, dass sie mit ihren Problemen nicht allen gelassen werden.