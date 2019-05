Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

Im Foyer des Rathauses in Ludwigsburg fieberten die Kandidaten der Fraktionen am Montagnachmittag dem Auszählergebnis der Gemeinderatswahl entgegen, das jedoch lange auf sich warten ließ. Immerzu war der aktualisierte Zwischenstand auf einer Leinwand zu sehen sowie die aufgedröselten Ergebnisse der 59 Urnen- und 16 Briefwahlbezirke der Barockstadt.

Von Beginn an zeichnet sich ein Trend ab, der sich auch im Endergebnis widerspiegelt: Die Gewinner der Gemeinderatswahl in Ludwigsburg sind mit Abstand die Grünen, die mit 27,71 Prozentpunkten und 369 654 Wählerstimmen ein Plus von fast acht Prozentpunkten (2014: 19,9) verzeichnen konnten und damit in Ludwigsburg zur stärksten Partei wurden. „Wir freuen uns darüber, das ist eine Bestätigung für unsere Politik in Gemeinderat und Stadt“, sagte der bisherige Fraktionsvorsitzende, Dr. Michael Vierling. Dies bedeutet, dass die bisher am stärksten vertretene Fraktion, die CDU, von der Ökopartei überholt wurde. Aus den bisher acht Sitzen wurden nun elf, die besetzt wurden mit Stimmenkönigin Dr. Christine Knoß (19 612 Stimmen), Arezoo Shoaleh, Dr. Michael Vierling, Laura Wiedmann, Silke Gericke, Elfriede Steinwand-Hebenstreit, Frank Handel, Florian Sorg, Ulrich Bauer, Max Girrbach und Thomas Schreiber.

Als „massive Schlappe“ bezeichnete CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus Herrmann das Wahlergebnis für die CDU. Bislang hatten die Christdemokraten 26,7 Prozentpunkte, nun sind sie auf 19,11 abgerutscht und müssen drei ihrer elf Sitze abgeben. Herrmann, der weiterhin Ludwigsburgs CDU-Chef bleibt, habe allerdings schon mit einem solchen Ergebnis gerechnet, da sich der Bundes-Trend zumeist auch in der Barockstadt widerspiegele. Neben ihm haben außerdem einen Platz im Rat: Claus-Dieter Meyer, Wilfried Link, Gabriele Seyfang, Maik Stefan Braumann, Dr. med. Uschi Traub, Dr. Edith Klünder und Armin Klotz.

Große Enttäuscht bei der SPD

„Ich bin enttäuscht und frustriert“, sagte Margit Liepins zum Ergebnis der SPD. Von bislang 18,5 Prozentpunkten sackte die Partei auf 14,84 ab, was bedeutet, dass die Sozialdemokraten zwei Ratssitze einbüßen müssen und mit sechs Sitzen nur noch viertstärkste Fraktion in Ludwigsburg sind. „Ich bin der Meinung, dass wir gute Arbeit geleistet haben“, so Liepins. „Wir waren die einzige Partei, die den Generationswechsel eingeleitet hat“, so Liepins, die freiwillig auf den Spitzenplatz verzichtet und Nathanael Maier, der letztendlich 7820 Stimmen sammeln konnte, den Vortritt gelassen habe. „Dem Bundes-Trend konnten wir aber nicht genügend entgegensetzen“, so die Sozialdemokratin, die mit 12 120 Stimmen auf Platz zwei, hinter Hubertus von Stackelberg gelandet ist neben Dr. Daniel O‘Sullivan, Alexandra Metzger und Dieter Juranek.

Die Freien Wähler konnten ihre sieben Sitze im Gemeinderat verteidigen und sind mit knapp 17,76 Prozentpunkten nun drittstärkste Kraft im Ludwigsburger Rat. Einen Sitz mehr hätte sich Gabriele Moersch gewünscht, „wir werden es aber akzeptieren, denn das Volk hat gewählt“, so die Gemeinderätin, sie sei bereits „gespannt auf die Zusammenarbeit im Gemeinderat“. Die FW werden vertreten durch Florian Lutz, Reinhardt Weiss, Bernhard Remmele, Gabriele Moersch, Hermann Dengel, Andreas Rothacker und Jochen Zeltwanger.

Die FDP konnte 8,86 Prozentpunkte erlangen und ihre Sitzanzahl auf vier verdoppeln. In den Gemeinderat einziehen werden Jochen Eisele, Johann Heer, Stefanie Knecht sowie Sebastian Haag. Die Linken werden mit 5,27 Prozentpunkten von Nadja Schmidt und Jürgen Müller im Rat vertreten. Elga Burkhardt wurde erneut für die Liste Unabhängiger Bürgerinnen und Bürger (LUBU) (2,53 Prozentpunkte) gewählt. Die neue Liste „Vielfalt“ bekam 3,32 Prozentpunkte und somit wird Hayrettin Dogan in den Rat einziehen. Keinen Ratssitz erlangten die Grauen Panther, sie erhielten 0,62 Prozentpunkte.