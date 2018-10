Ausschuss Geschwindigkeitsmessung: Vier neue Blitzer

Ludwigsburg / Uwe Roth

In Ludwigsburg wird mehr geblitzt. Das zumindest beabsichtigt der Gemeinderatsausschuss für Bildung, Sport und Soziales, der auch für die Verkehrssicherheit zuständig ist. Die Stadtverwaltung soll nach der Empfehlung der Gemeinderäte vier neue Messgeräte zur Überwachung der Geschwindigkeit anschaffen. Damit werden die Raser unter den Autofahrern an noch mehr Stellen auf den überwiegend geraden Straßen der Barockstadt mit Bußgeldern zur Ordnung gerufen.

Auch Durchfahrer müssen besser aufpassen: Zu den Messsäulen im Norden der B 27 und beim Polizeirevier Stuttgarter Straße kommt eine weitere am Südausgang Richtung Kornwestheim dazu. Dort beschweren sich Wohnanlieger schon länger über Autofahrer, die aufs Gas treten, um noch im letzten Moment bei Grün über die Kreuzung zu donnern. Einen weiteren Messspot wird es voraussichtlich in der Hohenzollernstraße geben. Zusätzlich zur Geschwindigkeit registriert die Anlage Lkws, die diese verbotenerweise durchfahren.

Zwei der vier Anlagen werden teilstationäre Messstationen sein. Die sehen aus wie ein verkürzter Pkw-Anhänger mit Straßenzulassung und einem grauen Metallaufbau, unter dem die Lasertechnik steckt. Je nach Bedarf kann die Ortspolizei den Geschwindigkeitsmessanhänger für Tage oder Wochen an Straßenränder postieren, ohne dass ein städtischer Mitarbeiter anwesend sein muss. Ein Stromanschluss ist ebenfalls nicht notwendig. Die Energie liefert eine Hochleistungsbatterie. Die Kosten für eine solche halbmobile Einheit kostet nach Angaben des Fachbereichsleiters für Sicherheit und Ordnung, Heinz Mayer, etwa 135 000 Euro. Hinzu kommen die festinstallierten Messsäulen, das macht eine Gesamtsumme über 430 000 Euro. Der zur Sitzung vorgelegte Beschlussvorschlag der Stadt war mit knapp 300 000 Euro bescheidener ausgefallen, weil unter anderem nur einer der teuren Anhänger vorgesehen war.

Angespannte Verkehrssituation

Doch die Aussprache geriet zu einer allgemeinen Debatte über die angespannte Verkehrssituation in der Innenstadt, in der Raser und Poser von den Räten eine zentrale Rolle zugesprochen bekamen. Immer mehr Straßenabschnitte kamen zur Sprache, in denen aus ihrer Sicht regelmäßige Messungen der Geschwindigkeit dringend nötig sind. So machte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Claus-Dieter Meyer den Vorstoß, messtechnisch aufzurüsten. Er beklagte insbesondere die Raserei im Bereich von Schulen und in der Wilhelmstraße, entlang der wegen des Lärms kaum eine Außenbewirtschaftung möglich sei. Lediglich zwei Ausschussmitglieder stimmten am Ende gegen seinen Vorschlag, 130 000 Euro mehr für die Verkehrsberuhigung auszugeben. Noch allerdings kann die Stadt dem Hersteller solcher Anlagen keinen Auftrag geben. Den 430 000 Euro müssen als Vorschlag erst noch die anstehenden Haushaltsberatungen überstehen.

Allenfalls bei der SPD waren leichte Bedenken aufgekommen. Die aber richteten sich weniger gegen die Investitionskosten. Vielmehr darf laut Hubertus von Stackelberg nicht der Verdacht aufkommen, die Stadt wolle Autofahrer abzocken. Dass sich die Neuanschaffung sehr bald amortisieren wird, daran ließ Fachbereichsleiter keine Zweifel. Nach seiner Statistik haben Verkehrsteilnehmer die in der Stadt verteilten 19 Blitzer sowie die des mobilen Radarteams allein im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 48 000 Mal ausgelöst. Das sind im Schnitt 270 Fahrzeuge täglich.

Das Radarteam besteht aus vier Mitarbeitern und drei Messfahrzeugen, die im Schichtbetrieb im Stadtgebiet unterwegs sind. Mit ihren Einsätzen kam etwa ein Viertel der ertappten Raser auf ihr Konto.