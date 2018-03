Ludwigsburg Gemeinsam etwas erreichen

Von Ifigenia Stogios

Während bei anderen Musikwettbewerben jeder für sich allein sein Können unter Beweis stellen muss, stehen beim „coOpera“ Gruppen im Mittelpunkt. Wie auch der Name verrät, hergeleitet vom spanischen „coopero“ nämlich „zusammenarbeiten“, wird Kooperation groß geschrieben. Teilnehmen können Musikvereine, Chöre, Laienorchester Schulen, Musikschulen,Vokalensembles, Kinder- und Jugendchöre sowie Jugendgruppen, jeweils mit mindestens fünf aktiven Ensemblemitgliedern. Profimusiker sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bis zu drei Kooperationspartner sind erlaubt. Gerade befindet sich der Wettbewerb in der zehnten Runde. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt des Forums Musik Landkreis Ludwigsburg, der Stiftung Kunst, Kultur und Bildung, der Kreissparkasse Ludwigsburg und des Staatlichen Schulamts Ludwigsburg.

Anmeldung noch möglich

Ihre Bewerbung dürfen die Teilnehmer spätestens acht Wochen vor ihrem Auftritt einreichen. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Mai. Das heißt, alle Musikgruppen, die bereits ein gemeinsames Projekt mit anderen noch vor den Sommerferien 2018 planen, können sich noch für den Wettbewerb anmelden. Mindestens zwei der teilnehmenden Gruppen einer Kooperation sollen aus Kreis Ludwigsburg sein. Das Durchschnittsalter der jüngsten Gruppe darf die 20 Jahre nicht überschreiten. Das betrifft nicht die Chor- und Orchesterleiter. „Wir möchten verschiedene Altersgruppen zusammenbringen“, sagt die Pressesprecherin von „coOpera“ und Jurymitglied Ursula Layher.

Die Gewinner erhalten Preise von 1500 und 2500 Euro. Die Preise werden am 21. Oktober überreicht. Eine Besonderheit ist der Sonderpreis von 500 Euro. Dieser wird zum zweiten Mal für besondere Leistungen vergeben.

Ablauf des Wettbewerbs

„Drei Wochen vor dem Konzert melden wir uns bei den Teilnehmern“, sagt Layher. Die drei Juroren besucht die Aufführungen und wertet sie aus. Wenn es dann so weit ist, „besorgen wir uns das Musikprogramm und die Noten, damit wir auch alles verfolgen können“, sagt sie.

Nach dem Konzert trifft sich die Jury in einem Raum und bewertet die Leistung mit Punkten. Wie hoch die Punktzahl allerdings ist, erfahren die Teilnehmer nicht. Bei der Bewertung des Auftritts zählen sowohl die Intensität der Zusammenarbeit als auch das musikalische Talent.

Am aktuellen Wettbewerb gab es bisher zwei Teilnahmen, eine szenische Aufführung und ein Weihnachtskonzert in der Kirche. Am 6. Oktober 2017 führten das Projektorchester der Musikschulen Schwieberdingen und Bönnigheim das Musical “Garten des Riesen” in Schwieberdingen auf. Zunächst besuchte die Jury ein Weihnachtskonzert – ein Konzert der Generationen. Dort trat der Grundschulchor Erligheim-Hofen am 10. Dezember 2017 auf. Zu hören waren der Kinderchor der Grundschule, der Männerchor und der Junger Chor “con 2015”, alle aus Ottmarsheim.

„Drei kommen noch“, sagt Layher. Generell seien die Teilnehmer sehr gut vorbereitet, verrät sie. Insgesamt sind es dieses Jahr fünf Teilnahmen, während es 2016 acht waren. Wir möchten, dass Menschen, die sich für Musik begeistern zusammenkommen, denn „nur in der Menge kann man etwas erreichen.“

www.forum-musik-lb.de