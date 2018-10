Kreishaushalt Gemeinden sollen für Klinikum zahlen

Kreis Ludwigsburg / Frank Ruppert

Wir wagen in diesem Jahr etwas Neues“, hat der Ludwigsburger Landrat Dr. Rainer Haas im Vorgespräch zur Haushaltseinbringung gesagt. Nicht nur die Vorabinformation der Presse im Rahmen eines Gesprächs sei neu, sondern auch, dass man trotz einer guter wirtschaftlicher Situation nicht vorschlage die Kreisumlage für Gemeinden auf 27,5 Prozent zu senken. Obwohl, wie Haas zugibt, auch die 27,5 Prozent zur Finanzierung des Haushalts ausreichend wären, möchte die Verwaltung um Haas und die seit 1. Januar amtierende Finanzdezernenten Bettina Beck die Kreisumlage bei 28 Prozent halten.

Mit dem dadurch erreichten Plus von 4,2 Millionen Euro soll eine Rücklage für die Schuldenlast der Kliniken geschaffen werden, so Haas: „Als Landkreis unterstützen wir die Kliniken, indem wir den Schuldendienst für beschlossene und für neue Baumaßnahmen übernehmen.“ Diese Verschuldung werde sich aus heutiger Sicht nahezu verdoppeln, trotz Sondertilgungen von Darlehen mit auslaufender Zinsbindung, so der Landrat. „Derzeit lasten 93 Millionen Euro Schulden auf unseren Schultern, bis Januar 2023 könnten es mehr als 180 Millionen Euro sein. Wohlgemerkt, ich rede nur von dem Anteil, für den wir als Landkreis gerade stehen“, sagte Haas bei der Einbringung des Haushalts im Kreistag am Freitag.

Die hohen Schulden bei den Kliniken werden laut Haas durch die „zukunftsfähige Neuausrichtung der Kliniken“ verursacht. Er denke dabei an Hubschrauberlandeplätze in Ludwigsburg, die rund 100 Betten der Geriatrischen Abteilung in Bietigheim oder die Campus-Lösung in Marbach. Natürlich seien angesichts von 180 Millionen Euro die 4,2 Millionen ein bescheidener Betrag, erklärte Haas den Journalisten. Es geht ihm wohl vor allem um ein Umdenken, denn er werde auch dafür plädieren künftige Überschüsse diesen Rücklagen zuzuführen.

Ob die Fraktionen bei seinem Plan, was die 28 Prozent angeht, mitmachen, könne er nicht sagen, meint der Landrat. „Wir haben gute Argumente dafür“, zeigt er sich zuversichtlich. Zumindest eine Grundlage für eine Diskussion sieht er und verweist auf den Verwaltungsausschuss, der am Montag tagt und bei dem sich die Fraktionen zum Haushaltsentwurf äußern werden.

Volumen von 1,5 Milliarden

Insgesamt hat der Kreishaushalt für 2019 inklusive der Beteiligungs- und Tochtergesellschaften ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro. Dem Ergebnishaushaltsentwurf des Landkreises stehen 2019 bei Aufwendungen in Höhe von rund 692 Millionen Euro, rund 695 Millionen Euro Erträge gegenüber. Die gute Einnahmesituation gründe vor allem auf der guten wirtschaftlichen Lage und der um sechs Prozent gestiegenen Steuerkraftsumme auf 840 Millionen Euro. Nur drei (Bönnigheim, Hemmingen und Mundelsheim) der 39 Gemeinden konnten kein Steuerplus verzeichnen. Auch die um drei Millionen Euro höher veranschlagte Grunderwerbsteuer spielt eine Rolle beim guten Ergebnis. Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig.

Den Schwerpunkt der Ausgaben bildet der Bereich Jugend und Soziales mit gut 224 Millionen Euro. Bei den Investitionen sind 4,6 Millionen Euro für den Straßenbau vorgesehen, 1,1 Millionen Euro davon für den Ausbau des Radwegenetzes. Auch auf den ÖPNV ging Haas in seiner Rede ein: „Für 2019 haben wir die Transferzahlungen einschließlich unserer Zahlungen für die Busverkehre mit brutto 34,8 Millionen Euro veranschlagt. Darin enthalten sind erstmalig 3,7 Millionen Euro für die Finanzierung der VVS-Tarifreform, die zum 1. April nächsten Jahres kommen wird.“

Landrat drängt auf Stadtbahn

Ein weiterer Schwerpunkt liege auf dem Projekt „Stadtbahn Ludwigsburg“. Nachdem die Aufnahme der Niederflurvariante in die Kategorie C des GVFG-Förderprogramms erfolgt sei, könne man mit den Detailplanungen beginnen, ein Planfeststellungsverfahren einleiten sowie den Finanzierungsantrag vorbereiten. „Dafür haben wir im Haushalt 3,3 Millionen Euro veranschlagt. Wir werden über diese Mittel aber nur dann verfügen, wenn alle Anliegerstädte- und gemeinden mitmachen und sich die Stadt Ludwigsburg klar zu Planung und Bau der Niederflur-Stadtbahn bekennt“, sagte Haas. Bei einer Entscheidung der Stadt für eine dauerhafte Linienführung mit einem BRT-Bussystem und für eine Bahn nach Markgröningen nach dem Eisenbahnstandard bleibe für eine Niederflurvariante kein Platz mehr übrig. „Beides zu verwirklichen und finanzieren zu wollen, wäre ein Fall für den Rechnungshof und den Bund der Steuerzahler“, so der Landrat wörtlich in Richtung Ludwigsburg.