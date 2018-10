Lyrik Gedichtteppich und Klangcollage

Ludwigsburg / bz

Literatur im städtischen Raum: Damit beschäftigen sich die 35. Baden-Württembergischen Literaturtage in Ludwigsburg. Die Lange Nacht der Poesie im Bühnenturm der Akademie für Darstellende Kunst präsentiert Dichter. Und: Ludwigsburgs erste Stadtschreiberin Rike Scheffler legt über den Gedichtteppich ihre Klangcollage.

Gegenwartslyrik

Fünf Autoren lassen das hören, was sie unter Poesie verstehen und Moderator Michael Braun, Literaturkritiker, Journalist und selbst Herausgeber von Gegenwartslyrik, wirft dem Publikum Essentielles über den jeweiligen Autor zu. Nadja Küchenmeister, Lyrikerin und Hörspielautorin, verbindet das Thema Stadt mit Kindheitsreminiszenzen. Küchenmeister wurde in Berlin geboren, lebte später in Leipzig und thematisiert die Stadt als Ganzes und wie es ist, sich als Einzelner in der Stadt zu bewegen. Zur Stadt gehören Leben und Tod. Zweiterem begegnet die Autorin in der Stadt mit den Worten „Niemand wusste genau, wie spät es war, wenn es zu spät war“. Ihr Augenmerk liegt auf Bukarest. „Wenn niemand mehr spricht, sprechen die Klimaanlagen weiter, soviel habe ich schon kapiert. Die Stadt spricht weiter ohne Mund.“ Ihrer Kindheit, Berlin und seinen Altbauwohnungen hat sie drei Gedichte gewidmet, eines davon heißt „Leibchen“: Das Leibchen ist Symbol für das Leben in der Kindheit. Mit „Wurzeln umschreibt sie ihr zweites Gedicht. Darin geht es um die Tauben auf den Dächern, der Teller Kartoffelsuppe und die Gewürze, die langsam in den Regalen altern. Schließlich geht es um die „Stadt, die keinen Namen hat, und in die wir schließlich alle einziehen.“

Den Tod thematisiert auch die Amerikanerin Mary Jo Bang. Sie umkreist mit ihrer Sprache das Unbegreifliche des Todes, den sie hautnah hat erleben müssen. In einem epischen Gesang spricht sie von der Trauer um den verstorbenen Sohn, der 2004 an einer Überdosis Tabletten und Alkohol gestorben war. In 60 angemessenen Bildern nimmt Mary Jo Bang Abschied. Es sind nervöse und gegen den Tod rebellierende Gedichte und Reflexionen, die sie in Englisch vorträgt, übersetzt von Kuratorin Silke Scheuermann.

Safiye Can, Lyrikerin, Autorin und Dichterin, konkrete und visuelle Poesie widmet sich dem stark srtapazierten Wort „Integration“. Safiye Can hinterfragt: „Wo sollen wir ankommen und wo sollen wir hingehen?“ Ihr Thema sind die Kinder der verlorenen Gesellschaft. Sie liebt die alltagsnahe Sprache und widmet sich den Elementarfragen nach Heimat und Zugehörigkeit.

Tongemälde aus der Stadt

Augen schließen und hören, was Stadtschreiberin Rike Scheffler als Klangperformance vorbereitet hat: Sie verbindet durch Grenzüberschreitung zwei Gattungen miteinander. Rike Scheffler vertont lautmalerisch ihre Lyrik. Der Klangteppich, der dabei entsteht, ist filigran und vielschichtig an Geräuschen orientiert. Die erste Ludwigsburger Stadtschreiberin präsentiert an diesem Abend ihr Tongemälde über die Stadt in einer Uraufführung, was zu begeisterten Reaktionen führt.

In Berlin lebt der Schriftsteller Ulf Stolterfoht, bekannt für seine sprachkritische Lyrik und seine Essays. Er arbeitet kritisch assoziierend in Lyrik und Essays. Gedankenmodule reiht er in Serie – bis zur Grenze des Nachvollziehbaren.