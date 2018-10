Gericht Frühes Ende für Osmanen

Ludwigsburg / Bernd Winckler

Der Osmanen-Rocker-Prozess könnte schnell zu Ende gehen. Die brutale Attacke in Ludwigsburg mit einem Schwerverletzten will das Gericht einstellen. Bisher hat das Stuttgarter Landgericht zur Aufklärung der Taten gegen die acht Beschuldigten Prozesstermine bis Februar angesetzt. Nun soll nächste Woche die Beweisaufnahme enden. Seit 26. März verhandelt die 3. Große Strafkammer. Es geht um versuchten Mord, Erpressung, gefährliche Körperverletzung, Drogenhandel, Waffenhandel und Zuhälterei. Der wichtigste Hinweis nun: Der Überfall vom November 2016 in der Karlsstraße, bei dem ein Kurde lebensgefährlich verprügelt wurde, sei derzeit keinem der acht Angeklagten anzulasten. Lediglich noch zwei Zeugen sollen gehört werden. Danach die Gutachter. Daher hat sich der Vorsitzende eine vorläufige Strafzumessung ausgedacht. Demnach müsse der Staatsanwalt mindestens ein Viertel der Vorwürfe einstellen, weil die Strafen nicht mehr sonderlich ins Gewicht fallen könnten. In der nächsten Woche soll die Beweisaufnahme enden. Damit wäre einer der größten Osmanen-Rocker-Prozesse Monate früher zu Ende als geplant.