Justiz Freisprüche im Fall um Veruntreuung

Ludwigsburg / Heike Rommel

Vom Tatvorwurf der gemeinschaftlichen Untreue an einem dementen 79-Jährigen (die BZ berichtete) hat das Ludwigsburger Schöffengericht am Freitag ein Ehepaar freigesprochen. Diesem konnte nicht nachgewiesen werden, dass der Senior bei der Vergabe von Vollmachten und beim Erstellen eines Testamentes geschäftsunfähig war.

Um rund 106 000 Euro, so lautete ursprünglich der Tatvorwurf, sollten die 59-jährige Minijobberin einer Sozialstation und ihr 50-jähriger Ehemann den Mann betrogen haben. Sie hätten seit Anfang September 2016 die Lebenssituation des Demenzkranken ausgenutzt, hieß es in der Anklage. Die große Frage bei Gericht war jedoch, ob der 79-jährige Heimbewohner wusste, was er tat, als er beiden Angeklagten Vollmachten erteilte – beglaubigt von einem Notar. Dieser war auch dabei, als die Angeklagte als Alleinerbin eingesetzt wurde. Strafrechtlich ging es also darum, ob das Ehepaar mit der General- und Vorsorgevollmacht seine Treuepflicht verletzt hatte oder nicht.

Keine Treuepflichtverletzung

Das habe es nicht, befand das Gericht. Denn es sei nach einer umfangreichen Beweisaufnahme mit zahlreichen Zeugen nicht auszuschließen, dass der Demenzkranke, nicht etwa lichte Momente hatte. So auch, als der Notar ins Heim kam. Der Senior habe zwar nur genickt und die Angeklagte sei die Wortführerin gewesen, aber verstanden habe der Mann schon, worum es geht, so der Notar. In Arztberichten war unter anderem vermerkt, es habe sich um eine „Demenz mit sehr guter Fassade“ gehandelt.

„Jeder kann sein Vermögen mindern, wie er will“, hieß es in der Urteilsbegründung für die beiden Freisprüche. Einen Vermögensschaden hätte der Senior nur erlitten, wenn er durch die Zuwendungen an das Ehepaar in finanzielle Bedrängnis gekommen wäre. Das sei nicht der Fall gewesen, weil „umfangreiche Mittel“ vorgelegen hätten. Richterin Andrea Henrich sowie zwei Laienrichter sahen keine Anhaltspunkte dafür, dass der 79-Jährige mit den Geldabhebungen der Angeklagten, die bei dem Ludwigsburger als Nachbarschaftshelferin eingesetzt war, von seinem Konto nicht einverstanden war. „Eine strafbare Handlung war nicht festzustellen,“ sagte die vorsitzende Richterin.

Am gestrigen Verhandlungstag hörte das Gericht mehrere Zeugen an. Diese berichteten von einem vertrauensvollen Verhältnis des ehemaligen Heimbewohners zu der Angeklagten, die ihn regelmäßig besuchte und ihm die Wäsche gebracht habe. Gegenüber dem Personal des Heims habe sich der Bewohner eher verschlossen gezeigt.