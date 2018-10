Kreistag Flüchtlingslage hat sich deutlich entspannt

Ludwigsburg / Günther Jungnickl

Viel Lob gab es gestern für Kreis-Sozialdezernent Jürgen Vogt, denn in Sachen Asylbewerber habe seine Mannschaft gute Arbeit geleistet. Inzwischen habe sich die Lage auch deutlich entspannt.

Äußeres Zeichen dafür: Derzeit sind beispielsweise die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises nur noch zu 66 Prozent belegt. Im kommenden Jahr rechnet Vogt damit, dass es auch bei den Anschlussunterbringungen zeitversetzt eine deutliche Verbesserung geben wird.

806 Plätze fielen weg

Denn bereits in den vergangenen acht Monaten sind 24 Gemeinschaftsunterkünfte mit 806 Plätzen geschlossen worden. Im Dezember 2017 gab es in 35 Kreiskommunen noch 137 Gemeinschaftsunterkünfte für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen mit einer Gesamtkapazität von 4300 Plätzen. Ein Teil davon konnte die Landkreisverwaltung den Städten und Gemeinden für die Anschlussunterbringung übergeben.

Denn im Wege der Anschlussunterbringung mussten in diesem Jahr bisher 1078 Flüchtlinge mit Wohnraum versorgt werden und im Landratsamt rechnet man damit, dass es bis zum Ende des Jahres bis zu 2000 Flüchtlinge werden. Für das kommende Jahr plant die Landkreisverwaltung mit weiteren 850 Flüchtlingen zuzüglich 150 Familienangehörigen.

Dabei fordert das Land Baden-Württemberg im Jahr 2018 eine Mindestauslastung der Unterkünfte für die vorläufige Unterbringung von mindestens 70 Prozent, im kommenden Jahr 75 Prozent und im Jahr 2020 sogar 80 Prozent. Bis Juni diesen Jahres wurde die Mindestauslastungsquote eingehalten, derzeit liegt der Landkreis leicht darunter und im kommenden Jahr muss mit weiteren Schließungen von solchen Unterkünften für Erstankömmlingn gerechnet werden.

Gebühren erhöhen sich

Im Zuge dessen erhebt der Landkreis für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften von sogenannten „Selbstzahlern“ (also Flüchtlingen mit ausreichendem Einkommen) Wohnraumgebühren. Diese Gebühren betragen gegenwärtig für Erwachsene monatlich 190 Euro, für Kinder bis zur Volljährigkeit 95 Euro und für Familien mit mehr als drei Kindern 665 Euro.

Diese Sätze sollen ab dem 1. Januar 2019 für Erwachsene auf 295 Euro, Kinder auf je 100 Euro und Familien mit mehr als drei Kindern auf 890 Euro angehoben werden. Der Verwaltungsausschuss stimmte einstimmig zu, allerdings mit einer Ausnahme: Denn Hans-Jürgen Kemmerle (Linke) enthielt sich seiner Stimme, vor allem weil ihm der Preis für Erwachsene als „ein zu großer Schritt“ schien.

Diese Erhöhung der Wohnheimgebühren führt zwar zu Mehreinnahmen, die jedoch ans Land abgeführt werden müssen, da dort die liegenschaftsbezogenen Aufwendungen finanziert werden. Für anerkannte Flüchtlinge erhält der Landkreis allerdings eine teilweise Kostenerstattung vom Bund. Deshalb rechnet der Landkreis Ludwigsburg derzeit von einem Mehraufwand von 120 000 Euro fürs kommende Jahr.

Trotz zurückgehender Flüchtlingszahlen steigen in den Landkreisen die Kosten für diesen Bereich ständig. Das sind Asylbewerber, deren Verfahren mehr als 24 Monate andauern oder abgelehnte Asylbwerber mit Duldung, die zwar ausreisepflichtig sind, aber derzeit weder ausreisen noch abgeschoben werden können.

Defizit in Millionenhöhe

Das Land Baden-Württemberg verteilt zwar einen gedeckelten Betrag von 134 Millionen Euro für diese Asylbewerber an alle Landkreise. Doch unterm Strich rechnet der Landkreis Ludwigsburg damit, dass an seiner Kasse ein Defizit in Millionenhöhe hängenbleibt.