Filmpreise Filmakademie nominiert für Lolas und Grimme-Preis

Ludwigsburg / bz

Die Deutsche Film­akademie hat die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2018 bekannt gegeben. Gleich fünf Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg können sich Chancen auf eine der prestigeträchtigen Lolas ausrechnen.

Filme aus Ludwigsburg

In der Kategorie Bester Spielfilm fiel die Wahl der Jury laut einer Mitteilung der Filmakademie Ludwigsburg auf die Produzenten Jochen Laube und Fabian Maubach (Sommerhaus Filmproduktion, Ludwigsburg) für den Film „In den Gängen“, der auch kürzlich im Wettbewerb der Berlinale lief und unter der Regie von Filmakademie-Alumnus Thomas Stuber entstand. Der Film erhielt weitere Nominierungen für die beste männliche Hauptrolle (Franz Rogowski) und die beste weibliche Nebenrolle (Sandra Hüller).

Ebenfalls für „In den Gängen“ wurde Peter Matjasko für die beste Kamera/Bildgestaltung nominiert. In der gleichen Kategorie wurde Jens Harant für „Das schweigende Klassenzimmer“ ausgewählt. Hoffnungen auf die Auszeichnung für die beste Filmmusik kann sich Ulrich Reuter (gemeinsam mit Damian Scholl) für den Film „Beuys“ machen.

Diplomfilm hat Chancen

Darüber hinaus hat sogar ein Diplomfilm der Filmakademie Baden-Württemberg Chancen auf eine Lola: In der Kategorie beste weibliche Hauptrolle wurde Kim Riedle für ihre beeindruckende Darstellung im Ludwigsburger Abschlussfilm „Back fpr Good“ nominiert. Die Verleihung des Deutschen Filmpreises findet am 27. April in Berlin statt.

Grimme-Preis

Gute Nachrichten gibt es laut Film­akademie auch vom Grimme-Preis. Filmakademie-Absolvent Benjamin Kahlmeyer (Regie) sowie Filmakademie-Dozentin Heidi Specogna (Regie) können sich über einen Grimme-Preis freuen. Im „Wettbewerb Kinder & Jugend“ gehört Benjamin Kahlmeyer zusammen mit Bastian Asdonk (Formatentwicklung/Konzept), Susanne Erler (Regie) und Sara Mohaupt (Regie) zu den Preisträgern für das TV-Format „Germania“.

Heidi Specogna gewann zusammen mit Kameramann Johann Feindt den Grimme-Preis im „Wettbewerb Information & Kultur“ für ihren bereits vielfach ausgezeichneten Dokumentarfilm „Cahier Africain“.