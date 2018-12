Ludwigsburg Fazit: Friedliches und erfolgreiches Event

Von Dietmar Bastian

An diesem Sonntag geht der 44. Weihnachtsmarkt in der Barockstadt zu Ende. Rund eine Million Besucher, darunter viele Auswärtige und Touristen aus der Schweiz und aus Frankreich, haben sich von der bezaubernden Atmosphäre des Marktplatzes zwischen der evangelischen Stadtkirche und der katholischen Dreieinigkeitskirche anziehen lassen.

Kurz vor Ende des 44. Durchgangs zieht der Veranstalter ein durchweg positives Fazit. Trotz der vielen Regentage hätten die etwa 180 Händler gute Geschäfte gemacht. Manche konnten sogar Rekordeinnahmen verzeichnen, sagte Mario Kreh, der Geschäftsführer von Tourismus & Events Ludwigsburg, im Gespräch mit Vertretern der Presse.

Bunter Markt

Der Markt sei in diesem Jahr größer und bunter geworden, resümierte Melanie Mitna, die Leiterin der Abteilung Veranstaltungen und Märkte. Bei den Besuchern sehr gut angekommen sei zum einen die Ausweitung der Standflächen auf die Eberhardtstraße, zum anderen ein ganz neues Beleuchtungskonzept, das sowohl auf dem Marktplatz selbst als auch entlang der Wilhelmstraße zum Einsatz kam. Warm-weiße LED an Laternenmasten und an jedem Baum rund ums Rathaus sollten die Stilistik der Lichtbänder auf dem eigentlichen Marktplatz aufgreifen. Der Weihnachtsmarkt blieb wie in jedem Jahr ein Angebot für jeden, vor allem auch für Familien.

180 Stände

Ein buntes Rahmenprogramm mit stimmungsvoller Musik und einem abwechslungsreichen Kinderprogramm mit Puppenspiel, Marionettentheater und Zauberkünstlern ergänzte das vielfältige Angebot bei den etwa 180 Marktständen. Man achte sehr auf die Ausgewogenheit des Angebots der Marktbeschicker. Nur etwa zehn bis zwölf neue Buden kämen pro Jahr zum Zug. Das sorge für Beständigkeit. Wer wiederkommt, wisse, was hier angeboten werde.

Wie sieht es – nach Berlin und Straßburg – mit der Sicherheit aus? Es gebe seit 2016 ein fest verankertes, bisher bewährtes und als zuverlässig eingestuftes Sicherheitskonzept mit Einfahrtshindernissen und einem größeren Aufgebot an in Zivil gekleidetem Sicherheitspersonal, welches aber für die Besucher unsichtbar bleibt, erläuterte Melanie Mitna. Zwischenfälle habe es in diesem Jahr überhaupt nicht gegeben, alles sei sehr entspannt und friedlich abgelaufen. Naheliegend, dass sich auch die Kirchengemeinden der angrenzenden Kirchen einbeziehen ließen. Die „Oase der Stille“ in der katholischen Dreieinigkeitskirche sei ebenso stark angenommen worden wie die Möglichkeit, den Turm der evangelischen Stadtkirche zu besteigen.

Ein Event

Das Ehepaar Otto, das seit 43 Jahren Radierungen verkauft, hört in diesem Jahr aus Altersgründen auf. Früher habe es mehr Kunsthandwerk gegeben, und es sei heimeliger, kleiner und überschaubarer gewesen, erinnerte sich Helmut Otto. Heute sei es mehr ein Event.