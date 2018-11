Stadtbad Essen und treffen, wo einst geschwommen wurde

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Das alte Stadtbad in Ludwigsburg wurde 1907 errichtet und prägt seitdem die Alleenstraße. Geschwommen wird dort seit Februar 2016 allerdings nicht mehr. Eine Prüfung zeigte, dass die notwendige Sanierung teurer gewesen wäre als ein Neubau, sodass man sich für Zweiteres entschied – das Capusbad wurde vor zwei Jahren eröffnet. Doch was sollte man mit dem Jugendstilbau anfangen? Die Lösung hieß Umnutzung. Wo früher Schwimmer ihre Bahnen zogen, soll in Zukunft gegessen werden, das Bad wird zur Mensa.

Im Juni letzten Jahres wurde der Projektbeschluss für Mensa und Besprechungszimmer für die Gemeinschaftsschule gefasst. Der Umbau hat Anfang des Jahres begonnen und soll bis Mai 2019 betriebsfertig sein. Die Galerie des Bads war bisher noch unangetastet, die rund 300 Quadratmeter große Fläche soll nun als Stillarbeitsbereich von den knapp 3750 Schülern der sechs weiterführenden Innenstadtschulen genutzt werden können.

Umnutzung der Galerie

In der jüngsten Ausschusssitzung Bildung, Sport und Soziales wurde der Umnutzung der Galerie einstimmig zugestimmt. Der Beschluss war schnell gefasst, und die notwendigen Mittel in Höhe von 150 000 Euro in den Haushaltsplanentwurf 2019 aufgenommen. Wäre da nicht noch ein Zusatz gewesen: Der ehemalige Saunabereich. Diesen nämlich wollen die Schüler der Innenstadtschulen zu einem etwa 200 Quadratmeter großen zentralen Jugendtreff umfunktionieren. Zu diesem Zweck waren auch Vertreter des 2017 gegründeten Jugend-Gemeinderats anwesend. Durch die Umnutzung des ehemaligen Saunabereichs hätten Jugendliche auch abends, am Wochenende oder in Fehlstunden die Möglichkeit sich dort aufzuhalten und zur „sicheren und kulturellen Begegnung“, wie Jugend-Gemeinderätin Vanessa Buchmann dem Ausschuss eloquent und sachlich darlegte. Die SPD stellte sich hinter das Projekt der Jugendlichen. Das „PaSta“ (Pavillon am Stadionbad, ein kleiner Schulladen) habe ein Verfallsdatum, daher solle man nun flott beschließen. „Die Zeit tickt“, sagte Hubertus von Stackelberg (SPD).

Besagter Schulladen ist ein Anbau an das Jugendstilgebäude und darf aus Denkmalschutz-Gründen nur noch bis September 2020 betrieben werden. „Wir stehen zum Jugend-Gemeinderat“, begann Claus-Dieter Meyer von der CDU versöhnlich, „das heißt allerdings nicht, dass alles genehmigt wird.“ Die CDU-Fraktion glaube nicht, dass man sich das alles in den nächsten Jahren leisten könne. Auch kritisierte der Stadtrat fehlende Informationen, etwa benötigte Personalstellen. Man müsse jetzt Pflichtaufgaben angehen.

Pflicht vor der Kür

Reinhardt Weiss von den Freien Wählern forderte eine Prioritätenliste mit „Kür- und Pflichtaufgaben“ und Johann Heer (FDP) sah „keinen akuten Handlungsbedarf“ und kritisierte die Vorgehensweise. „Wenn man das plant, muss man es richtig betiteln, nämlich als Jugendhaus.“

Diese Diskussion klingt nun nach einer negativen Abstimmung, jedoch konnten die Mitglieder des Nachwuchs-Gemeinderats am Ende der Sitzung feiern. Nach Inbetriebnahme der Mensa wird mit der Planung für den Jugendtreff begonnen, sodass der Baubeginn im Herbst 2019 sein könnte.

Für 2019 wird mit rund 50 000 Euro Planungskosten gerechnet. Mit fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte der Ausschuss dem Antrag zu. Gabriele Moersch (FW) deutete die Kehrtwende der Diskussion mit ihrer Aussage „es fällt schwer, der eigenen Fraktion zu widersprechen“, bereits an. Moersch bezeichnete den Jugendtreff als einen der letzten wichtigen Mosaiksteine im Campus, dem pflichtete auch Dr. Uschi Traub (CDU) zu.