Zirkus Es wird roncallisch im Blüba

Ludwigsburg / Gabriele Szczegulski

Voller Begeisterung ist Adrian Paul, Sohn des „Cirkus-Roncalli“-Gründers Bernhard Paul, über das neue Programm „Storyteller: Gestern – Heute – Morgen“. Am Tag nach der Premiere des neuen Programms in Recklinghausen am 15. März vertritt der Sohn den kranken Vater, der höchstpersönlich nach Ludwigsburg zur Saisoneröffnung des Blühenden Barock kommen wollte, um das Programm vorzustellen. Doch Bernhard Pauls Arzt verordnete strikte Bettruhe.

Adrian Paul ist der Juniordirektor des Zirkus und Geschäftsführer des Roncalli-Variete-Theaters Apollo in Düsseldorf. „Storyteller“ sah er in Recklinghausen zum ersten Mal: „Ich war begeistert, da geht mein Vater zurück zu seinen zirzensischen Wurzeln“, sagt er. In Ludwigsburg ist Adrian Paul zum ersten Mal, obwohl der Theaterzirkus schon 2016 im Blüba gastierte. „Mein Vater hat so viel von der roncallischen Atmosphäre in diesem Schlosspark erzählt, ich war so neugierig“, sagt Paul.

Vom 18. Juli bis 12. August gastiert Roncalli in Ludwigsburg. Mit 80 nostalgischen Zirkuswagen, der älteste ist von 1880, wird die Roncalli-Familie im Blüba Einzug halten. Im ältesten Wagen ist das „Café des Artistes“ untergebracht, in dem es erstmalig auch vegetarische und vegane Spezialitäten geben wird. 120 Künstler werden für 1499 Gäste pro Vorstellung spielen. Das neue Programm, dass sich während der Tournee immer weiter entwickeln wird, erzählt Adrian Paul, handelt von Geschichten von früher, heute und morgen, so erklärt Markus Strobl, Pressereferent des Zirkus. Es soll eine märchenhafte Atmosphäre entstehen.

Zum ersten Mal wird bei Roncalli kein Tier auftreten. „Das stimmt nicht ganz, wir haben ein Pferd, das lebensgroß ist und von einem Puppenspieler navigiert wird“, sagt Adrian Paul. Geschichten sollen erzählt werden, dabei kommen die Nostalgie genauso wie modernste Techniken zum Einsatz, wie zum Beispiel eine 360-Grad-Holografie – eine im Zirkus weltweit noch nie dagewesene Art der Vorführung, sagt Strobl. „Das ist, als wenn Sie ein Staubkorn in die Luft werfen und plötzlich schneit es im ganzen Zelt“, versucht er zu erklären.

Die Akrobaten beim Circus Roncalli sind der besonderen Künste mächtig: Mike Chao zeigt Fingerfertigkeit, das Duo Vik und Fabrini ist mit einer menschgewordenen magischen Puppe da. Eine Art Superwoman ist Adèle Fame. Für die Poesie sorgen Weißclown Gensi und Clown Carillion mit seiner SteampunkNummer. Bernhard Paul hat eine Neuentdeckung aus Mexiko mitgebracht: den Clown Chistirrin, der eine Art Mischung aus Till Eulenspiegel und Max und Moritz ist. Vivi Paul, Bernhard Pauls Tochter, wird im barocken Kostüm durch die Lüfte schweben.

Sichtlich stolz ist Volker Kugel, Chef des Blühenden Barocks, das er es gemeinsam mit der Ludwigsburger Agentur Eventstifter geschafft hat, den Circus Roncalli zum zweiten Mal beherbergen zu können. „Es ist so schön, diese Wagen und Künstler im Südgarten stehen zu sehen und zu spüren, wie sehr gerade dieser Zirkus hierher passt“, sagt er. Stolz ist er auch, dass er es schaffte, mit der BW Post eine Sonderbriefmarkenserie zum Thema Roncalli im Blühenden Barock zu präsentieren. Fünf Briefmarken zeigen Ansichten des Schlosses, des Zirkus und von Bernhard Paul.

Info Der Circus Roncalli gastiert vom 18. Juli bis 12. August im Blühenden Barock. Tickets gibt es online. Die Sonderbriefmarken sind ab 19. März bei der BW Post erhältlich.

www.roncalli.de