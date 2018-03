Schwerpunkt Gewalt Ermutigen, Nein zu sagen

Ludwigsburg / Rena Weiss

Lisa hat im Internet einen total süßen Typen kennengelernt. Stundenlang chatten die beiden. Für Lisa ist es die große Liebe, doch dann fragt er Lisa nach einem Nacktbild. Sie ist sich unsicher, doch gibt dann doch nach. Sie will ihn schließlich nicht verlieren. Ihr Vertrauen wird missbraucht und das Bild taucht auf einmal überall auf.

Lisas Fall ist zum Glück nur eine fiktive Geschichte, doch sie ist auch im realen Leben keine Seltenheit. „Das kann schnell in einer Katastrophe enden“, sagt Sandra Hehrlein. Sie und Jörg Pollinger haben 2004 die Theatergruppe Q-rage in Ludwigsburg gegründet und sind 2005 das erste Mal mit ihrem Präventionstheater in Schulen aufgetreten. Eines der Stücke heißt „Total vernetzt – und alles klar!?“, wird vom Landeskriminalamt Baden Württemberg unterstützt und thematisiert den Umgang mit Whatsapp, Videos und Bilder Onlinestellen und Sicherheit im Netz.

Fehlende Empathie

Den beiden Theaterpädagogen gehe es nicht darum zu verteufeln und auch nicht darum, belehrend auf der Bühne zu stehen. Dem Q-rage-Team geht es quasi um Hilfe zur Selbsthilfe. Denn einmal in Theaterform dargestellt, verstehen die Kinder und Jugendlichen sehr wohl, dass Beleidigungen, das Verschicken von Nacktbildern oder das Posten von Bildern ohne Erlaubnis, nicht in Ordnung sind.

„Die Empathie unter Jugendlichen wird weniger“, sagt Hehrlein. Dadurch werde auch der Umgangston rauer. Schnell komme dann die Reaktion: „Das ist halt so, wir nennen uns halt mal Arschloch“. „Natürlich gibt es Situationen, da ist der Umgangston rauer und keiner ist beleidigt“, relativiert Pollinger. Wichtig sei es jedoch, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass jeder seine Grenzen habe und der Witz des einen, für den anderen eine Beleidigung ist. Gerade im Umgang mit Neuen Medien sei dies von Wichtigkeit. „Online oder übers Handy geht schnell das Gefühl dafür verloren, wie man miteinander umgehen sollte“, sagt Hehrlein. Da helfe das Präventionstheater.

Das Theater habe gegenüber einem Film die Vorteile, dass auch andere Medien mit einbezogen werden und dass die Schauspieler mit dem Publikum interagieren können. Immer wieder gebe es zwischen einzelnen Szenen Pausen, in denen das Q-rage-Team moderiert und mit den Zuschauern in den Dialog tritt. „Das Theater ist ein Erlebnis für die Jugendlichen und sie werden in die Storys reingezogen“, sagt Pollinger. Noch nie habe das Team komplettes Desinteresse erlebt. Stattdessen komme es häufig vor, dass die Schüler von eigenen Erlebnissen sprechen. Meistens sei es jedoch ein Freund, der Ähnliches erlebt habe, so das Team.

Starke Persönlichkeiten fördern

Nicht selten schämen sich Kinder und Jugendlichen, wenn ein peinliches Bild von ihnen gepostet wird oder Ähnliches. Auch wenn sie beleidigt werden, fehle oft der Mut, etwas zu sagen. „Wir wollen dazu ermutigen, Nein zu sagen und ihnen zeigen, es ist nicht normal, so miteinander umzugehen“, erklärt Hehrlein und ergänzt: „In der Pubertät geht es darum sich selbst zu finden und wir wollen die Jugendlichen darin begleiten, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln.“

Dabei hätten sich zwar die genutzten Kommunikationsmittel verändert, die Thematik dahinter aber nicht, erklären die erfahrenen Theaterpädagogen. „Unser Stück ‚Total vernetzt’ haben wir 2009 das erste Mal aufgeführt“, erinnert sich Sandra Hehrlein. Es liege zudem in der Natur des Menschen, gemocht zu werden. Also werden die verletzenden Worte ignoriert, das Nacktbild verschickt oder das peinliche Video eines Freundes geteilt, um dazuzugehören.

Q-rage sei jedoch bewusst, dass sie nur einen Teil zur Prävention beitragen können. Die Umgangsformen untereinander, die rechtliche Lage beim Onlinestellen, wie das Recht am eigenen Bild, oder auch sexuelle Gewalt – das seien Themen, die immer wieder besprochen werden müssten. Da reiche es nicht, einmal mit dem Theater in die Schulen zu gehen.

„Wir arbeiten mit der Polizei zusammen, das zeigt auch, wie wichtig unsere Arbeit ist. Zudem sind die Eltern mit in der Pflicht, sich auch darüber zu informieren, was mit der Technik heutzutage alles möglich ist“, sagt Hehrlein.