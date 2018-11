Synagogenplatz Erinnerung an Zerstörung

Erinnerung an Zerstörung

Ludwigsburg / bz

Verbrechen in der Nachbarschaft gehörten zum System der Nazis. Die Zerstörung der Ludwigsburger Synagoge war öffentlich sichtbar – noch deutlicher als die rechtswidrige Verhaftung von politischen Gegnern der ­NSDAP ab 1933 oder von jüdischen Männern am Tag der Synagogen-Brandstiftung und die Ausgrenzung, Ausplünderung, Verfolgung und Morde der kommenden Jahre. Doch es fehlte die Kraft, sich dagegen zu wenden. Für Recht und Ordnung gab es keinen Rückhalt.

Um aus dieser Erfahrung die richtige Konsequenz zu ziehen, laden seit vielen Jahren Bürger der Stadt gemeinsam mit der Stadtverwaltung jeweils am 10. November zu einer Erinnerungs-Veranstaltung ein – sie werben für Respekt, Wachsamkeit und Zivilcourage. Die diesjährige Veranstaltung beginnt am Samstag um 19 Uhr auf dem Synagogenplatz. Es sprechen Barbara Traub, die Vorstandsvorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg und Konrad Seigfried, Erster Bürgermeister. Zu hören sind klezz-jazz-musikalische Klänge von „Merely Paper“. Danach um 20.15 Uhr findet ein Konzert mit Asamblea Mediterranea in der Friedenskirche statt.