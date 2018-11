Barock-Weihnachtsmarkt Engel erstrahlen in neuem LED-Licht

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Schon als Kind war für mich der Weihnachtsmarkt der Beginn der Vorweihnachtszeit“, sagt Mario Kreh, Geschäftsführer von Tourismus & Events Ludwigsburg, dem Veranstalter des Ludwigsburger Weihnachtsmarkts, beim Pressegespräch am Donnerstag. Vier Wochen vor Heiligabend beginnt der Barock-Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr fällt der Startschuss am Dienstag, 27. November. Traditionell endet der Markt am 23. Dezember. Besucher können täglich von 11 bis 21 Uhr über den barocken Markt flanieren.

Es sei eine der schönsten und finanziell betrachtet auch wichtigsten Veranstaltungen Ludwigsburgs, so Kreh. Es werden nicht nur hunderttausende Besucher aus der Region erwartet, auch auf Weihnachtsbegeisterte aus ganz Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz sowie Frankreich hofft die Stadt. In diesem Jahr, berichtet Kreh, habe man auch vermehrt auf Werbung gesetzt. In Basel habe Tourismus & Events beispielsweise Parkhauswerbung geschaltet, der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt ziert dort nun eine Schranke. Die Kulisse, zwischen den beiden Kirchen und mitten auf dem von Häusern umgebenen Marktplatz, macht den Barock-Weihnachtsmarkt einzigartig – er wird, wie Kreh berichtet, jedes Jahr unter die Top-10-Weihnachtsmärkte gewählt.

Das Markenzeichen des Weihnachtsmarkts sind die großen Engelsfiguren, die mit ihren unzähligen Lämpchen den Marktplatz in ein besonderes Licht tauchen. „Am Mittwochabend haben wir das neue Beleuchtungskonzept zum ersten Mal testweise in Betrieb genommen“, sagt Melanie Mitna, Leiterin der Abteilung Veranstaltungen und Märkte bei Tourismus & Events. In diesem Jahr seien die Engel früher aufgestellt worden, denn die Lämpchen an den Flügeln sind auf LED-Beleuchtung umgestellt worden. „Sie funkeln jetzt noch mehr“, so Mitna. Sie seien auch heller und die Anzahl der einzelnen Lichter sei erhöht worden.

Was die Stände betrifft, gibt es wie in jedem Jahr eine Mischung aus altbewährten und neuen Buden. Die Auswahl sei den Organisatoren nicht leicht gefallen. Aus etwa 800 Bewerbungen wählten sie Marktbeschicker für 180 Stellplätze aus. Drei davon sind Wechselstände. Unter den neuen Angeboten sind eine Entenbraterei, eine Hütte mit Miniaturkäse, Stollen aus Dresden und, „damit auch Hunde runder werden über Weihnachten“, wie Kreh scherzt, „Mr. Wilsons Hundebäckerei“. 20 Prozent der Stände sind für Gastronomie vorgesehen, zehn Prozent davon verkaufen alkoholische Getränke. Das Hauptaugenmerk liege aber traditionell auf dem Kunsthandwerk, sagt Mitna.

Kriterien für die Stände

Die Marktbeschicker werden anhand eines Bewertungssystems ausgewählt: „Wie schön sind Hütte und Deko, was wird angeboten, aber auch der Nachhaltigkeitsgedanke spielt in der Stadt der Nachhaltigkeit eine Rolle“, sagt Mitna. Es wird darauf geachtet, ob LED-Lichter und Mehrweg-Geschirr verwendet werden, aber auch, ob mit ökologischem Spülmittel abgewaschen wird. Das werde streng überprüft. Die barocke Optik sei natürlich Vorgabe. Jeder Stand, ob alt oder neu, muss sich übrigens jedes Jahr neu bewerben. Am Dienstag, 20. November, beginnt der Aufbau der Buden, der Wochenmarkt wird auf den Rathausplatz verlegt.

Das weihnachtliche Programm spricht laut Programmreferentin Beate Schweickhardt Groß und Klein an: Von Montag bis Freitag findet auf der Bühne vor der Evangelischen Stadtkirche ab 16 Uhr ein Kinderprogramm statt, ab 19 Uhr kommen Erwachsene auf ihre Kosten. Am Wochenende gibt es um 15, 17 und 19 Uhr verschiedene Aufführungen. Musikalisch wird das Programm von Gruppen von überall her bestritten, aber auch regionale Bands und lokale Vereine kommen zum Zug.

Neben der klassischen Weihnachtsmusik wird auch Pop-Rock, Irish Folk, Gospel, Christmas-Jazz und Weltmusik geboten. Das ausführliche Programm gibt’s online.

Mit Wunschbaum

Ein besonderes Highlight ist laut Mitna ein sogenannter Wunschbaum, der während der gesamten Marktdauer vor der katholischen Kirche stehen wird. An diesen können Kinder ihre nicht-materiellen Wünsche hängen. Am Ende gebe es eine Überraschungsaktion, die allerdings noch geheim bleibt.

www.ludwigsburg.de/weihnachtsmarkt