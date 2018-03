Ludwigsburg Eine Stadt macht Oper

Ludwigsburg / Rena Weiss

Zwei Jahre brauchte Joseph Haydn, um seine Oper „Die Jahreszeiten“ fertigzustellen. Rund halb so lange, nämlich seit Anfang letzten Jahres, arbeiten bereits mehr als 300 Beteiligte in Ludwigsburg an einer modernen Umsetzung des Stücks. „Die Jahreszeiten“ reiht sich damit in eine Tradition der musikalischen Großprojekte der Stadt ein. Mit dabei sind mehr als 150 Sänger unter anderem vom Stadtverband der Gesang- und Musikvereine Ludwigsburg und der Kantorei der Karlshöhe, das Sinfonieorchester Ludwigsburg, Tanzensembles der Kunstschule Labyrinth und der Tanz- und Theaterwerkstatt sowie weitere professionelle Tänzer und Sänger. Die Premiere des Bürgertheaters ist am 15. März.

„Beim Bürgertheater soll, wie der Name schon sagt, der Bürger auf der Bühne stehen“, sagt Anne-Rose Kusterer vom Fachbereich Kunst und Kultur beim Pressegespräch am Dienstag. Auch deswegen hatte die Stadt rund 130 000 Euro für das Musiktheater angesetzt. Regisseur Axel Brauch fügt hinzu: „Der Kern unserer Arbeit ist es, in einen Dialog zu treten und die Menschen an Kunst heranzubringen“. Mit dem Oratorium „Die Jahreszeiten“, das 1801 in Wien Premiere feierte, nicht immer einfach. „Mir kam die Oper anfangs fremd vor und sie entzog sich mir lang“, sagt Brauch und spricht von den historischen Texten und abstrakten Gedankenstrukturen. „Doch je öfter ich mir Aufnahmen angehört habe, umso spannender wurde die Oper und hat eine Tiefe entfaltet, die sie im ersten Moment nicht hat“, sagt der Regisseur.

Imposantes Klangbild

Diese Tiefe gilt es zu transportieren – nicht nur dem Publikum, sondern den Sängern, Tänzern und Helfern. Wie kann beispielsweise ein Veganer ein Jagdlied glaubhaft singen? Da eine Lösung zu finden, ist die Aufgabe der musikalischen Leiterin Angelika Rau-Culo und ihres Ehemannes Michael Culo. „Die Chorsänger hatten teilweise Schwierigkeiten, mit vordergründig jubelnden Liedern, die dann jedoch transformieren“, sagt Michael Culo. Doch sei es ihnen und dem ganzen Team gelungen Brüche zu schaffen und Brücken zu schlagen in die Moderne. „Wir sind circa 200 Chorsänger, und das ist ein sehr imposantes Klangbild“, sagt Culo.

Das soll unter anderem mit elektronischer Musik gelingen. Vincent Wikström wurde dafür engagiert, und neben bereits vorproduzierten Teilen, wird er auch live im Orchestergraben sein. „Da kann es auch so weit gehen, dass sich das Stück von Auftritt zu Auftritt ändert“, erklärt Culo. Zusätzlich wird das Sinfonieorchester Ludwigsburg unter Hermann Dukek begleiten. „Wir wollen mit unserem Stück die Grenzen auflösen“, sagt Alex Brauch. So werden im März bei den fünf Aufführungen klassische Stücke, Techno-Stücke, ernste, aber auch Unterhaltungsmusik zu hören sein. „Als Gesamtgedanken haben wir einen Fluss, der nicht endet“, sagt Brauch.

Darunter versteht der Regisseur auch, dass sich die einzelnen Akteure von der Arbeit der anderen inspirieren lassen. „Alle Fragmente sind super, jetzt müssen wir sie zu einem Gesamtwerk zusammenfassen“, sagt Brauch. Doch viel mehr möchte er noch nicht verraten. Auch das Ende lässt er offen. Kommt die große Einsamkeit zum Schluss oder gibt es doch einen schönen Bogen, dass werden die Zuschauer erst ab dem 15. März erfahren. „Normalerweise entscheide ich mich erst drei Tage vor der Hauptprobe für ein Ende“, so der Regisseur und fügt hinzu, dass es trotz des epischen Stücks auch ein lustiger Abend werde. „Es wird garantiert viel zu lachen geben“.

Das Musiktheaterprojekt, das Teil des Stadtjubiläums ist, werde nach Grimmschen Wörterbuch, rätselschwanger sein, so Brauch. Soll heißen: „Die Bilder sollen auch beim Zuschauer entstehen. So sieht hoffentlich jeder etwas anderes darin“.

Info Karten zwischen acht und 49 Euro gibt es online im Vorverkauf. Die Premiere findet am 15. März, 19.30 Uhr, im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg statt, dann wird es vier weitere Aufführungen am 16., 18., 24., und 25. März, ebenfalls jeweils um 19.30 Uhr, geben.

www.forum.ludwigsburg.de