Kriminacht Ein Fest für den Autor von „Babylon Berlin“

Susanne Yvette Walter

Drei Autoren und drei völlig verschiedene Auffassungen und Absichten: Der wohl berühmteste, Volker Kutscher, macht den Anfang bei der langen Kriminacht der 35. Baden Württembergischen Literaturtage und liest Auszüge aus seinem sechsten Band der Rath-Romane mit dem Titel „Lunapark“.

Ein Zeitgemälde

Heute ist es längst nicht mehr nur die Jagd nach dem Gänsehautgefühl, das die Menschen zu Zuhörern macht. Vielmehr taucht der Zuhörer bei seiner Begegnung mit Volker Kutschers Zeitgemälde in die Anfänge der Nazizeit ein. Kutschers Reihe, die aus sechs Romanen besteht, nimmt den Zeitraum von 1929 bis 1934 ins Visier und zeigt mit dem Medium Kriminalroman, wie sich die deutsche Gesellschaft allmählich, aber nicht zwangsläufig in den Nationalsozialismus bewegt. Sie bringt Alltag, Zeitgeschichte und Kriminalistik zusammen.

Die daraus entstandene Serie „Babylon Berlin“ ist ein Garant für hohe Einschaltquoten. In Ludwigsburg liest Kutscher ausgiebig aus „Lunapark“ und wird dafür gefeiert: „“Er schreibt nicht nur gut, er liest auch sehr schön. Ich bin erst beim ersten Band „Der nasse Fisch“, aber ich habe Blut geleckt“, erzählt Leserin Regine Bott aus Kornwestheim. Im Gedächnis nach der Lesung blieb ihr die „krasse Szene im Prolog, als der SA-Mann seinem Opfer ein Auge aussaugt.“ „Es ist die Art, wie Kutscher das dritte Reich aufarbeitet. Ich habe alle seine Bände gelesen und empfinde diese Begegnung mit dem Autor heute als Punkt auf dem i“, erklärt Uli Jetter aus Ludwigsburg. Was ihn an Kutscher fasziniert? „Die geschickte Verwebung von Roman und der Realität damals. Man spürt, wie allmählich die Gestapo entsteht und den ganzen schleichenden Prozess der Nazifizierung“.

Regine Wiesner und Renate Fischer sind aus Waiblingen hergekommen, um Volker Kutscher live zu erleben und einzutauchen in eine Welt aus Boxkämpfen, Feuerwerk und Jazz im absterbenden Lunapark. „Wenn ich mir die Serie Berlin Babylon anschaue, muss ich manchmal ausschalten, weil ich das emotional nicht ertrage. Vieles aus dieser Zeit ist für mich immer noch unbegreiflich“, betont Zuhörerin Renate Fischer. „Ein Zeitdokument wie aus dem Bilderbuch“, findet Julia Heger aus Ludwigsburg.

Erfolg über Nacht

Kutschers Erfolg kam über Nacht mit dem ersten Band „Der nasse Fisch“. Es machte Peng und der frühere Lokaljournalist und Regionalkrimiautor hatte ins Schwarze getroffen. Seitdem verkaufen sich seine Bücher wie die berühmten warmen Semmeln. Die Schlange vor Volker Kutschers Tisch zur Signierstunde war lang mit Fans, die gerne mal ein Wort mit ihm wechseln wollen. „Hier passen die Zigarettenmarken zu den verrauchten Eckkneipen im Berlin der 20er und 30er Jahre. Hier stimmt auch die Atmosphäre in den verstaubten Hinterhöfen“, lobt Kutscher-Fan Carina Sauter aus Vaihingen.

Neben Volker Kutscher gestalteten Jan Seghers und Tom Hillenbrand die Kriminacht. Seghers lebt als Schriftsteller, Kritiker und Essayist in Frankfurt und liebt es, reale Quellen in seinen Kriminalromanen zu verarbeiten. Einblicke in Akten geben ihm den Stoff. Tom Hillenbrand steht als Repräsentant für den Science-Fiction-Thriller und stellt sein Werk „Hologrammatica“ vor, das ein skurriles Bild unserer Gesellschaft im Jahr 2088 entwirft.

Die Baden-Württembergischen Literaturtage in Ludwigsburg gehen noch bis zum 28. Oktober. Die Goethe-Gesellschaft Ludwigsburg veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg am Freitag, 26. Oktober, 19 Uhr, im Musiksaal des Goethe-Gymnasiums, Seestraße 37, einen Vortrag mit Dr. Malte Osterloh. Der Vortrag heißt „Goethe und die Stadt“.