Trommeltage Ein Eldorado für Schlagzeuger

Ludwigsburg / Jörg Palitzsch

In der Rockmusik ist das Schlagzeug ein Begleitinstrument, das den Takt angibt. Schlagzeuger sind, wie Bassisten auch, ein ruhender Pol in einer Band. Sie können ihr ganzes Schlagwerk-Repertoire nur in einem Solopart zeigen, der auch mal 15 Minuten dauern kann, wie ihn etwa Don Brewer von Grand Funk Railroad in dem Song T.N.U.C spielte. Im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen stand bei den Trommeltagen in der Willy-Krehl-Halle am Wochenende das Begleitinstrument Schlagzeug, und alles was dazu gehört, im Mittelpunkt. Und siehe da: das Instrument ist facettenreich, schult die Konzentration und das Rhythmusgefühl. Eingestimmt wurden die Gäste am Freitag mit einem Konzert, bei dem die Schlagzeuger-Legende Pete York und seine Band auf der Bühne standen. York wurde einem breiten Fernsehpublikum mit der Serie „Super Drumming“ bekannt, die Ende der 1980er Jahre in der ARD lief. Die Veranstaltung hätte mehr Besucher verdient, sagte Marcel Vogelmann vom Verein Schlagzeugmuseum Ludwigsburg, der die Trommeltage mit dem TV Neckarweihingen organisiert hatte.

Vogelmann ist in der Schlagzeug-Szene eng vernetzt. Gerne erzählt er Anekdoten von Ginger Baker (Cream) oder auch Ian Paice (Deep Purple), zu dem er eine enge Freundschaft unterhält und der immer wieder in Ludwigsburg zu Gast ist. So wurde bei den Trommeltagen ein Pearl-Schlagzeug von Paice versteigert. Das Mindestgebot lag bei 399 Euro, der Erlös ging an die „Jon Lord Fellowship“, die sich dem Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs verschrieben hat.

Auch auf Pete York lässt Vogelmann nichts kommen. Der Schlagzeuger habe einen großen Einfluss auf junge Musiker, ebenso wie der Beatles-Schlagzeuger Ringo Star, von dem man fälschlicherweise immer sage, dieser könne gar nicht spielen. „Mein Ringo Star war Cozy Powell und Made in Japan von Deep Purple eine meiner ersten Platten“, verrät Vogelmann, der selbst Schlagzeug spielt. Für den 1998 verstorbenen Schlagzeuger Cozy Powell, der unter anderem in der Jeff Beck Group, bei Rainbow, Whitesnake und mit Unterbrechungen bei Black Sabbath spielte, gab es am Samstag dann auch eine „Tribute Night“. Dabei stellten Musiker aus der Region die Musik Powells live vor. Dem schloss sich die erste „Ludwigsburger Super Session“ an.

Am Samstagmittag gaben sich in der Willy-Krehl-Halle Schlagzeugfirmen ein Stelldichein. Die Besucher konnten mit den Ausstellern, die zahlreiche Schlagzeug-Garnituren aufgestellten hatten, ausgiebig fachsimpeln. Dabei waren die großen Namen wie Sonor, Paiste, Gretsch und Pearl, aber auch kleinere Händler zeigten ihre Produkte für Schlagzeuger. Darunter Kandler mit seinen LED bestückten Drums, Handmade, die Schlagzeuge von Hand fertigen, oder Thinwood, die Übungspads für das Drum-Set anbieten.

Wie man richtig Schlagzeug spielt wurde in zahlreichen Workshops gezeigt. Am Samstag zeigte zunächst Felix Lehrmann sein Können. Auf die Frage, was er den spiele, sagte er „solieren ohne Ende“. Lehrmann ist viel in Studios unterwegs und zählt zu den Besten seines Faches. Seit 2008 trommelt er für die Sängerin Sarah Connor und seit 2012 ist er Schlagzeuger bei der Progressive-Rock-Band The Flower Kings. Weiter auf dem Workshop-Programm standen die Drummer Marcel van Cleef, der in allen Stilrichtungen zuhause ist, Sibi Siebert, Rudi Metzler, der 20 Trommeln und 40 Becken gleichzeitig bearbeiten kann, Massimo Buananno aus der Schweiz sowie der Trommelstimmer, Autor, Lehrer und Sounddoktor Nils Schröder.

Am gestrigen Sonntag fand zum Abschluss der Trommeltage dann noch eine Flohmarkt statt, bei dem alles, was mit Musik zu tun hat, getauscht oder verkauft werden konnte.