Ludwigsburg Ein 200 Jahre altes Bilderrätsel

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Als Kunsthistoriker kommen sie sich manchmal vor, wie ein Kind im Bonbon-Laden“, sagt Dr. Patricia Peschel, die Oberkonservatorin des Ludwigsburger Barockschlosses, bei einem Pressegespräch am Dienstag. Bereits vor zwei Wochen traf man sich im königlichen Appartement, als bei der Sanierung und authentischen Wiedereinrichtung, die noch bis zur Wiedereröffnung am 13. März 2020 im Gange ist, spannende Verbindungen zwischen Ludwigsburger Einrichtungsgegenständen und dem Neuen Schloss in Stuttgart hergestellt werden konnten.

Herkunft bestimmt

Die Herkünfte einiger Objekte, die im Ludwigsburger Schloss oder dessen Depot sind, konnten so bestimmt werden (die BZ berichtete).

Einen weiteren Fund konnten Peschel und ihr Team aus Restauratoren nun präsentieren: Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden zwei Konsoltische abmontiert, die unter einem Spiegel im Audienzzimmer des Königs standen. Auf einem Brett an der Wand verschraubt, lag der Tisch auf Eisenhaken auf. Dieses Brett, an welches der prachtvolle Tisch geschraubt war, bekommt im Normalfall nie jemand zu sehen, daher wurde dafür kein edles Holzstück verwendet. Sondern eines, das wahrscheinlich gerade in einer der provisorischen Hofschreinereien, die es sowohl in Stuttgart als auch in Ludwigsburg Anfang des 19. Jahrhunderts gab, herumlag. Als nun das Restauratoren-Team die Konsole entfernte, um sie zu reinigen, wurde besagtes Brett zum ersten Mal seit 200 Jahren sichtbar, und Oberkonservatorin Peschel traute ihren Augen nicht, denn auf dem Brett waren zwei schematische Bleistiftzeichnungen zu sehen.

Lösung zum Rätsel

Eine der Skizzen zeigt einen vogelartigen Kopf, der den Köpfen der Greifen entspricht, die die Platten des Konsoltischs tragen. Dies legte die Spur zur Lösung des Bilderrätsels, denn bei genauerer Betrachtung wurde klar, dass es sich um einen schnellen Entwurf für einen Rundtisch handelt. Eine der Zeichnungen zeigt das Möbel von der Seite, auf der anderen ist die dreieckige Basis des Tisches dargestellt.

Dass es das Möbelstück heute noch gibt und, „dass wir es erkannt haben“, sei großes Glück, sagt Peschel. Da das Neue Schloss in Stuttgart und das Ludwigsburger Schloss zeitgleich eingerichtet wurden, „verzahnt sich die Erforschung der beiden Schlösser immer wieder miteinander“, sagt Restaurator Dr. Felix Muhle sichtlich begeistert und ergänzt: „Und plötzlich stehen sie knietief in der Geschichte.“ Und so wurde auch klar, dass es sich um ein Tischchen handelt, das einst in zweifacher Ausführung im Neuen Schloss in Stuttgart stand. Belegt ist das durch den Autor Carl Büchele, der 1858 einen Fremdenführer herausbrachte, in welchem die beiden Tischchen – ihrer ausgesprochenen Schönheit wegen – detailliert beschrieben wurden. Eines stand im blauen Marmorsaal und das andere im gelben Kabinett. Auch historische Fotografien bestätigen die Tische. Die Bleistiftzeichnung stammt daher sehr wahrscheinlich vom Architekten Nikolaus Thouret, der auch Stücke der Innenausstattung entwarf. „Sowas ist sehr, sehr selten“, unterstreicht Peschel die Besonderheit des überraschenden Funds.