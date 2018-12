Verleihung Ehre für Engagement

Ludwigsburg / bz

Anlässlich des internationalen Tags des Ehrenamts hat die Stadt Ludwigsburg am Freitagabend im Kulturzentrum die Ludwigsburg-Medaillen an engagierte Bürger verliehen. Dabei gab es auch Sonderpreise der Bürgerstiftung Ludwigsburg. Letztere hat zum zwölften Mal Vereine, Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen geehrt, die dem Gemeinwesen der Stadt zugute kommen. Das schreibt die Stadt.

Die Preisträger der Ludwigsburg-Medaillen: Ute und Herbert Babel sind verwurzelt in der Kerngemeinde der Kreuzkirche. Ute Babel ist schon lange ehrenamtlich aktiv, sei es bei der Sprachhilfe, der Kinderuni, der Kleiderkammer der Diakonie oder bei Angeboten des Kinderschutzbunds wie das Notfalltelefon oder die Lern- und Spielkiste für Flüchtlingskinder. Herbert Babel war und ist engagiert bei der Initiative „Lichtblick – weg vom Atomstrom“ – Solardach auf dem Kifaz Kreuzkirche, Amnesty International (40 Jahre), dem Dialog und dem Förderverein Syna­gogenplatz, ebenso in der Fairtrade-Agendagruppe. „Ohne Herrn Babel wäre Ludwigsburg vermutlich nicht oder sehr viel später Fair-Trade-Stadt geworden“, heißt es in der Mitteilung.

Silke Blümel gehört zu den Macherinnen des Fördervereins Burkina Faso. Sie hat beispielsweise die Mango-Aktionen wesentlich mitorganisiert. Diese findet seit vielen Jahren statt. 2009 betrug der Lieferumfang 160 Kisten, 2016 waren es rund 1400.

Roland Schmierer hat als Gründungsmitglied und „Dauervorsitzender“ den Bürgerverein seit 1993 geprägt. Ebenfalls seit 1993 sitzt er für die CDU im Stadtteilausschuss Neckarweihingen. Daneben war er 10 Jahre Leiter des Bürgerfestkomitees und ist seit 14 Jahren Führer durch die Ortsgeschichte des Stadtteils. Auch bei der Neugestaltung des Synagogenplatzes und der Mitarbeit im Dialog Synagogenplatz Förderverein Synagogenplatz ist er aktiv.

Renate Stroh ist seit 2011 im städtischen Pflegestützpunkt aktiv und hat in dieser Zeit mehr als 700 Menschen bei der Stellung von Anträgen zur Pflege und Grundsicherung beraten. Sie war in ihrem Leben schon viel ehrenamtlich tätig, unter anderem auch in der Suchthilfe. „Frau Stroh ist ihre Arbeit wichtig, nicht so wichtig ist es ihr, in der Öffentlichkeit zu stehen oder für ihr Engagement geehrt zu werden. Für uns gehört sie in die Kategorie ‚stilles Ehrenamt’“, betont die Stadt.

Beim Sonderpreis Bürgerstiftung wurden ausnahmsweise vier Preisträger ausgewählt, die Preise in Höhe von jeweils 2000 Euro erhielten: Ausgezeichnet wurden die Aktion Mitmachen Ehrensache der Kinder- und Jugendhilfe Karlshöhe, das Backhaus Eglosheim, die PC-Senioren Ludwigsburg und die Solarinitiative Ludwigsburg.