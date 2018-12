Konzert Düstere Rebellen in der MHP-Arena

Ludwigsburg / Andreas Eberle

Dieses Finish war schwer zu toppen: Mit ihrem Kultlied „Mother Earth“ aus dem Jahr 2000 beendete die niederländische Symphonic-Metal-Band Within Temptation am Sonntagabend ihren Auftritt in der Ludwigsburger MHP-Arena. Ein Song, der im Internet auf You Tube schon 15 Millionen Mal abgerufen worden ist und der die 3800 Konzertbesucher in der Halle wieder aufs Neue begeistert, auch wenn sie ihn schon zigmal gehört haben. Bei der einzigen Zugabe hat Sharon den Adel für die Fans dann doch noch etwas Besonderes in petto: Die 44-jährige Frontfrau erscheint in einem mintgrünen fließenden Gewand, lässt sich an zwei Seilen hochziehen und schwebt elfengleich über der Bühne, während sie „Stairway to the Skies“ intoniert.

Auch eine Handvoll neuer Stücke aus dem Album „Resist“, das ursprünglich für Mitte Dezember angekündigt war, aber aufgrund von Produktionsproblemen nun erst im Februar 2019 erscheinen wird, bereichern das Set. Mit den Neu-Kompositionen „Raise your Banner“, „The Reckoning“ und „Endless War“ beginnt in Ludwigsburg das Konzert. Heftiger, schmutziger und futuristischer wollen sie bei ihrer Interpretation des Metal klingen als bisher, so das Versprechen von Within Tempation. Tatsächlich wirkt die 1996 gegründete Gruppe noch rebellischer und düsterer als zu ihrer Anfangszeit.

Nach wie vor lebt die Musik von Sharon den Adels kristallklarem Gesang. Mit ihrer charakteristischen hohen Stimmlage hätte sie sicher auch als Opernsängerin großen Erfolg. Nach einer schöpferischen Pause ist die dreifache Mutter jetzt seit November bei der Europa-Tour wieder voll in ihrem Element und heizt der Menge, gehüllt in ein schwarzes Kleid und düster geschminkt, von der Bühne aus mächtig ein – etwa als sie den Fans voller Inbrunst das energiegeladene „Faster“ um die Ohren schmettert.

Für Sharon den Adel und ihre Musiker-Kollegen war es der bereits zweite Auftritt in der MHP-Arena. An die Premiere im April 2014 kann sich die Mitbegründerin der Band noch genau erinnern. „Damals hatte unser Gitarrist Ruud Jolie heftige Rückenprobleme“, erzählte sie dem Ludwigsburger Publikum schmunzelnd – und wie auf Kommando sprang der Angesprochene mit Verve auf die Bühne. Keine Frage: Within Temptation geht es besser denn je.