Pleidelsheim Dritter Sieg in Folge für Königs

Von Günther Jungnickl

Zum dritten Mal in Folge gewann der 33-jährige Ulrich Königs an diesem Samstag vom Team TherapieReha Bottwartal den Süwaglauf von Pleidelsheim. Es war „saukalt“ an diesem Samstagnachmittag an Start und Ziel direkt hinter der Rathaus-Baustelle, so der Tenor der Mitlaufenden.

Vor allem den Läufern über die fünf und zehn Kilometer-Distanz blies draußen auf den Feldern bei Murr ein eiskalter Wind ins Gesicht. „Doch wenn man läuft, merkt man das weniger“, lachte einer der Teilnehmer am 5000-Meter-Kreissparkassen-Rennen nach getaner Tat. Trotzdem gingen an diesem ersten großen leichtathletischen Test im Jahr 2018 insgesamt nur 304 Läufer und Nordic-Walker an den Start, wie die Organisatorin und Sekretärin des Pleidelsheimer Bürgermeisters Ralf Trettner, Carolin Weber, vermeldete. Im Rekordjahr 2014 waren es noch über 500 Teilnehmer gewesen. Auch an den gestoppten Zeiten merkte man, dass der Winter zurückgekehrt war.

Auf die Reise geschickt wurden sie wie im Vorjahr schon von dem Moderatorenduo Uwe Luckscheiter und Bürgermeister Ralf Trettner. Wobei der Pleidelsheimer Schultes bis 2016 noch selbst im Teilnehmerfeld zu finden war, doch auch diesmal hatte ihn eine Erkältung im Januar derart zurückgeworfen, dass er sich „nicht fit genug“ fühlte und sich deshalb mit Luckscheiter lieber den Posten als Streckensprecher teilte.

15 Kinder am Start

Schon bei den Bambinis gingen erheblich weniger Kids an den Start über 700 Meter, nämlich exakt 15, zum Teil an der Hand ihrer Eltern. Es siegte bei den Jungen Nick Ebert aus Kirchberg/Murr und bei den Mädchen Marie Maier aus Beilstein. Das Schülerrennen über 2000 Meter gewann bei den Buben Lukas Ullrich aus Schwäbisch Hall in 6:56 Minuten vor Luca Peter (Race Kids Murr) in 7:42 Minuten und bei den Mädchen Lina Krüger aus Kirchberg in 8:04 Minuten vor der zeitgleichen Evelyn Mayerlen vom VfL Waiblingen.

Über die 5000 Meter ging unter anderem das erst neunjährige Lauftalent Gianluca Mereu zusammen mit Vater Maurizio (47) aus Freiberg auf die Strecke. Dieses Rennen, das von der Kreissparkasse Ludwigsburg gesponsert wird, gewann Christoph Knobelspies (Silla Hopp) in 18:03 Minuten vor Valentin Buhl (VfL Waiblingen) in 18:30 Minuten und Paul Kimmann von der A-Jugend-Fußballmannschaft des GSV Pleidelsheim in 18:48 Minuten. Die Jugendmannschaft war mit ihren Trikots gut auszumachen und komplett an den Start gegangen.

Bei den Frauen siegte Sophie Scheck (LG Freiberg) in 21:03 Minuten. Währenddessen hatte Gianluca Mereu in der Zeit von 26:48 Minuten nicht nur Vater Maurizio knapp hinter sich gelassen hatte, sondern auch manchen anderen Erwachsenen. Zusammen mit Sabine Philipp kam das „Team Mereu“ in der Mannschaftswertung auf den sechsten Rang.

Wie erwartet

Das Süwag-Hauptrennen gewann bereits zum dritten Mal in Folge – wie erwartet – Ulrich Königs (TherapieReha Bottwartal) in 34:27 Minuten mit deutlichem Vorsprung vor Julian Großkopf (TSV Oberriexingen) in 35:14 Minuten und Yannick Reiß (Neckarsulm) in 35:19 Minuten. Alexandra Olpp (TSG Backnang) war in 41:08 Minuten Schnellste bei den Frauen vor Katrin Ochs (LG Filder) in 41:46 Minuten. Insgesamt absolvierten über 150 Läuferinnen und Läufer diese Distanz.

Bei den Walkern siegte über 5000 Meter mit Martin Klein aus Leingarten einer der beiden Männer im diesmal nur 13-köpfigen Teilnehmerfeld.