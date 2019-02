Ludwigsburg Dreiteiliger Bau auf dem Dreieck

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Der südliche Eingang zum Bahnhofsareal in Ludwigsburg ist schon seit geraumer Zeit nicht gerade eine Augenweide. Das sogenannte Kallenberg’sche Gelände, das im Norden von der Leonberger Straße und im Osten durch die Solitudestraße begrenzt wird, bildet mit der Bahnhofstraße ein Dreieck. Bis Anfang des Jahres konnte dort auf den 60 Parkplätzen der Deutschen Bahn geparkt werden. Seit Mitte Januar ist nun eine Baustelle zu sehen. Die etwa 40 Bäume mussten weichen, es wird, wie bereits in der Vergangenheit, ein Gebäude an dieser Stelle entstehen.

Aktuell nur Tiefbauarbeiten

„Was man aktuell sieht, sind Straßenbauarbeiten und Leitungsverlegungen. Das Gelände wirkt größer als es dann tatsächlich sein wird“, erklärt Hans Schmid, Geschäftsführer der Ludwigsburger Projektentwicklungs-Gesellschaft „Dquadrat Real Estate“ sowie Ludwigsburgs ehemaliger Baubürgermeister (bis 2013). Der Projektentwickler „Dquadrat“ warte aktuell auf die Baugenehmigung, „die geht die Tage durch“, zeigt sich Schmid im Gespräch mit der BZ zuversichtlich. „Dquadrat“ habe das Grundstück von der Stadt gekauft. Vor mehr als zwei Jahren wurde ein Ideen- und Realisierungswettbewerb durchgeführt, an dem 16 Architekturbüros beteiligt waren. Es folgte eine Mehrfachbeauftragung (die BZ berichtete). Platz 1 belegte letztendlich das Stuttgarter Büro Reichel Schlaier Architekten.

Der Bau selbst soll vier Geschosse sowie ein Dachgeschoss haben und eine Vollklinkerfassade, die laut Schmid mit der Stadt Ludwigsburg abgestimmt ist und sich nicht nur in die angrenzenden Gebäude einreihen soll, sondern auch eine Anlehnung an die Metallwarenfabrik Kallenberg sein soll. Bis 1976 stand nämlich auf der rund 3300 Quadratmeter großen Fläche neben dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) die Metallwarenfabrik der Firma Kallenberg, ein Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert mit Klinkerfassade. Ein imposanter Bau, der aus heutiger Sicht einen attraktiven südlichen Eingang zum Bahnhofsareal und zur Innenstadt bot. Eine „Steigerung der Aufenthaltsqualität und Nutzungsfrequenz im südlichen Bahnhofsbereich“, wie es in der Vorlage der Stadt heißt, soll nun durch den neuen Gebäudekomplex erreicht werden. Darin soll unter anderem ein Fachärztezentrum Platz finden, worin auch das Kinderwunschzentrum untergebracht werden soll. Das hat bereits Räumlichkeiten an der Pflugfelder Straße bei der MHP-Arena, die jedoch nicht mehr ausreichen. „Es zieht komplett um“, sagt Schmid.

Dreiteiliger Bau

Der Gebäudekomplex soll aus drei Gebäudeteilen bestehen, die das Dreieck der umliegenden Straßen aufnehmen. Neben der Praxis sollen Büroräume und eventuell Einzelhandel entstehen sowie, wie bereits im Bleyle Quartier, ein weiteres „Harbr. boardinghouse“, mit 111 Zimmern und Apartments zur längerfristigen Vermietung. „Dquadrat Real Estate“ ist Projektentwickler und Hotelbetreiber in einem. Im Hotel im Bleyle Quartier, das es seit 2016 gibt, sind es 44 Apartments und 55 Studentenunterkünfte. Das neue Gebäude soll eine „Art Mutterhaus“ werden, berichtet Schmid, der aktuell in Heilbronn ist, wo ebenfalls ein „Harbr“-Hotel noch vor der Bundesgartenschau eröffnet wird. Auch in Konstanz steht noch ein Hotel.

Durch die Baustelle gibt es aktuell Verkehrsbeeinträchtigungen im Individualverkehr, jedoch ist es „die erste Baustelle, die den Busverkehr beschleunigt“, sagt Schmid und lacht. Busse können nämlich vom ZOB direkt auf die Leonberger Straße gelangen.