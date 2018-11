Ungebetener Besucher Dieb auf Monrepos

Ludwigsburg / bz

Eine Veranstaltung auf dem Gelände des Schloss Monrepos lockte am Sonntag wohl nicht nur Besucher, sondern auch einen Dieb an. Der Mann wurde kurz nach 19.30 Uhr im Schlossgebäude von einer Messemitarbeiterin ertappt. Er ergriff die Flucht und konnte durch den Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 31-Jährige steht im Verdacht Diebesgut in dreistelligem Wert entwendet zu haben. Dies teilt die Polizei mit.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann Gegenstände bei sich hatte, die vermutlich gestohlen waren. Zudem handelte es sich bei dem 31-Jährigen um einen Tourist, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Nacht verbrachte er auf auf dem Polizeirevier. Er räumte ein, einen Ledergürtel und eine Brille entwendet zu haben. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Am Montagmorgen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch.