Stadtticket Die Verhandlungen gehen weiter

Ludwigsburg / Uwe Roth

Einen überraschenden Vorschlag hat der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) am Mittwoch dem Gemeinderat gemacht: Die Ratsmitglieder hatten erwartet, Horst Stammler bringe eine Kalkulation für einen vergünstigten Einzelfahrschein nach Ludwigsburg mit. Stattdessen schlug er eine subventionierte Tageskarte für drei Euro vor. Ein Gruppenfahrschein für bis zu fünf Personen würde seinen Angaben zufolge sechs Euro kosten. Für ein Einzelticket mit einer Tarifzone zahlt der VVS-Kunde aktuell 2,50 Euro.

Die ursprüngliche Idee der Gemeinderäte war ein Stadtticket für lediglich einen Euro gewesen. Mit dem schlanken Preis sollten die Ludwigsburger dazu bewegt werden, statt dem Auto den Bus für die Einkäufe in der Innenstadt nehmen. Nach einem ersten Gespräch mit dem VVS-Geschäftsführer wurde der Preis wegen der zu erwarteten Kosten aber nach oben korrigiert.

3000 Einzeltickets

Die Gemeinderäte hatten den Zuschussbedarf wegen der Mindereinnahmen bei einem 1,50-Euro-Stadtticket bei 600 000 Euro gedeckelt. Das nun von Stammler präsentierte Tagesticket-Modell erhöht den Zuschussbedarf aber auf 650 000 Euro. Seinen davon abweichenden und mit der Rathausspitze abgestimmten Vorschlag begründete er in der Gemeinderatssitzung wie folgt: Verkauft der Busfahrer die Einzeltickets, kostet ihn das viel Zeit. Es sei ohnehin schwer, wegen des dichten Verkehrs den Fahrplan einzuhalten. Nach Angaben von Bürgermeisters Michael Ilk werden im Stadtgebiet täglich etwa 3000 Einzeltickets direkt in den Bussen erworben.

Ein Tagesticket hingegen beschleunige die Abläufe. Dass der neue Vorschlag dem 1,50 Euro-Ticket ebenwürdig sei, begründete Stammler damit, dass ein Fahrgast in der Regel hin und zurück fahre, also auch so drei Euro zahlen müsse. Beim Tagesticket nutze er den Bus ab der dritten Fahrt hingegen kostenfrei. „Das ist ein sehr gutes Angebot“, zeigte sich Stammler überzeugt. Er deutete an, dass andere Städte in der Region dem Beispiel Ludwigsburg folgend den VVS um ein entsprechendes Angebot gebeten hätten. Auch diesen Kommunen wird der Verkehrsverbund wohl die Einführung eines Tagesticket vorschlagen. Mit verbilligten Tagestickets macht der VVS in der aktuellen Feinstaubperiode gute Erfahrungen, wie der Geschäftsführer sagte. „Die Verkaufszahlen gehen durch die Decke“, schwärmte er. So kostet ein Tagesticket für bis zu zwei Zonen statt 6,90 nur 4,80 Euro. Wer es über die VVS-Smartphone-App kauft, bekommt das Tagesticket für 4,50 Euro (7,70 Euro bei drei bis vier Zonen). Geht der Verkehrsverbund den eingeschlagenen Weg weiter, wären wohl die Einzelfahrscheine irgendwann insgesamt hinfällig. Dann gäbe es nur noch Jahres-, Monats-, Wochen- und Tageskarten.

In der Aussprache wollten zahlreiche Gemeinderäte dem Weg des Geschäftsführers jedoch nicht folgen. Insbesondere von der SPD kam der Einwand, dass es dem Bürger überlassen bleiben müsse, zu entscheiden, wie viele Fahrten er machen wolle. Mancher gehe zum Beispiel in die Stadt zu Fuß und nehme zurück den Bus, zahle mit dem Tagesticket aber zwei Fahrten. Dann subventioniere die Stadt einen Fahrschein, dessen Leistung nicht ausgeschöpft werde, hieß es. Davon profitiere am Ende nur der Busbetreiber.

Antrag der Grünen

Im April werden in einem Gemeinderatsausschuss die Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund fortgesetzt. Die Gemeinderäte werden auf eine Einführung eines günstigen Tickets noch im Sommer pochen, wie sie ankündigten. Stammler wollte sich auf einen genauen Zeitpunkt nicht festlegen lassen. Dann wird auch ein Antrag der Grünen diskutiert, die „eine kostenlose Nutzung der Busse an Samstagen“ vorgeschlagen haben.

Ihr Parteifreund und Oberbürgermeister Boris Palmer hat das in seiner Stadt Tübingen im Gemeinderat durchgesetzt. Seit 10. Februar besteht in der Universitätsstadt ein solches Angebot.