Ludwigsburg Der Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg nimmt seine Form an

Der Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg nimmt seine Form an

Ludwigsburg / cd

Es wird gehämmert und geschleppt, denn der Aufbau für den Barocken Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg ist in vollem Gange. Am Dienstag, 27. November, ist es dann so weit und die Lichter am Marktplatz glänzen wieder, der Glühwein wird angeheizt und die Verkaufsstände locken mit Geschenken und Kulinarischem. Festtagsstimmung macht sich auch bei dem Heiko Laur breit: Bis Freitag muss der Veranstalter „Tourismus & Events“ entscheiden, ob der Betreiber von Hugos Berghütte einen Platz auf dem Markt erhält. Nach einem Rechtsstreit sollte ihm der Platz wegen nicht erfüllen der Zuverlässigkeitsrichtlinien verweigert werden. Erhält er doch noch die Zulassung, gibt es mit ihm 20 Gastronomiestände.